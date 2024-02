Nomination : Joachim Azan est nommé président de l’ORIE

Joachim Azan, Président fondateur de NOVAXIA est élu Président de l’Observatoire Régional de l’Immobilier d’Entreprise en Ile-de-France (ORIE), représentant le collège des Investisseurs. Il succède à Etienne MICHELEZ, Notaire associé chez MICHELEZ NOTAIRES.

« C’est avec une grande fierté que je prends la présidence de l’Observatoire Régional de l’Immobilier d’Entreprise en Ile-de-France, instance d’échanges qui prend tout son sens dans le contexte actuel. Confronté à des défis majeurs tels que la mutation des usages, la décarbonation à opérer, l’obsolescence d’une partie du parc, l’immobilier d’entreprise est en train de se réinventer. Fort de ses 150 membres issus de tous les métiers de l’immobilier, l’ORIE prend une part active aux réflexions autour de l’immobilier de bureau de demain » explique Joachim Azan, Président de l’ORIE et Président fondateur de Novaxia.



Le Président représente l’Association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet vis à vis de tous organismes privés ou officiels. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour exécuter les décisions du Conseil d’Administration.

Après un parcours dans l’audit chez Arthur Andersen et à la banque Indosuez, Joachim Azan crée Novaxia, en 2006, sur une idée forte : aligner les intérêts des épargnants et des acteurs de la ville.

Au croisement de l’immobilier et de l’épargne, Novaxia active deux moteurs de création de valeur : l’asset management « Best in Progress » et le recyclage urbain. En 2020, Joachim Azan est le 1er dirigeant du secteur immobilier à faire de son entreprise une société à mission. Il est diplômé d’expertise comptable, du DEA de Finance de Paris-Dauphine et du DES Gestion de Patrimoine de Clermont-Ferrand

Source : ORIE