Immobilier Dubaï : Une villa française à l’honneur de la 1ère exposition en hommage aux créateurs des arts décoratifs de l’Hexagone

Sous le patronage de l’Ambassadeur de France aux Emirats Arabes Unis, Nicolas Niemtchinow, aux côtés de la Consule générale de France à Dubaï et aux Emirats du Nord, Nathalie Kennedy, l’exposition organisée par Business France, les 5 et 6 février 2024, en partenariat avec Driven Properties, a offert aux architectes, décorateurs d’intérieur et autres professionnels de l’industrie du design et de l’hôtellerie, l’opportunité exceptionnelle de découvrir une sélection française de mobilier design haut de gamme et de produits d’art de vivre en provenance de Dubaï.

« La France reste une référence sur la scène mondiale du design, de l’architecture et de l’art de vivre, attirant une clientèle internationale. L’exposition Art de vivre à la française est une occasion exceptionnelle de présenter ce savoir-faire et de rappeler que la réputation de la France allie avec succès tradition et modernité et correspond parfaitement aux attentes élevées du marché émirati. Ce mariage subtil entre patrimoine classique et innovation contemporaine incarne l’art de vivre à la française« , commente Axel Baroux, commissaire français au commerce et à l’investissement.

Une villa rénovée par la Française Khadija El Otmani, experte en immobilier de luxe

Située dans l’un des quartiers les plus prisés de Dubaï, cet événement consacrant l’art de vivre à la française a ouvert ses portes dans une des villas du quartier de Jumeirah, réhabilitée par Khadija El Otmani, avec la présence d’une quinzaine d’entreprises françaises du design, du mobilier, de la décoration et des arts de la table.

Khadija El Otmani

Dans cette villa, plusieurs entreprises ont présenté des produits exclusifs dans les domaines du mobilier, des textiles de maison, des arts de la table et de l’artisanat, mettant en valeur le meilleur du design français. L’ensemble de cet aménagement intérieur était orchestré par l’architecte d’intérieur, Alexander Titaua.

Les éditeurs tels que La Chance, Petite Friture ou DCW Editions ont dévoilé leurs créations. D’autres pièces comme la lampe Helia éditée par Glass Variation, un lit de relaxation innovant et fabriquée à la main, conçu par l’artisan litier André Renault, mais aussi des pièces sur mesure en verre de Murano conçues par Michel Richer, sous la marque Milodina, ont intégré l’ensemble.

Pour les arts de la table, des produits influencés par les nouvelles technologies et au design original ont été présentés, tels que des couverts et des verres à vin en cristal sans plomb, garantissant brillance, transparence et sonorité exceptionnelle. Un maître artisan coutelier, Claude Dozorme, a apporté des couteaux dont les manches sont façonnés en cuir, en corne ou en galucha, et les lames en acier de Damas.

Une entreprise locale, Tanagra, réputée dans tout le Moyen-Orient pour distribuer des marques françaises prestigieuses comme Baccarat, Christofle, Daum ou Lalique faisait également parti des exposants.

Une villa française est proposée à la location

Cette villa, caractéristique de l’élégance et du raffinement à la française, est désormais proposée à la location, que ce soit pour une escapade temporaire ou pour une location à long terme, permettant ainsi aux futurs occupants de prolonger l’expérience française en plein cœur de Dubaï.

« En choisissant cette villa dans un Dubaï qui ne cesse de se construire et de s’embellir, notre partenaire a reconnu la qualité de notre travail de réhabilitation. Je remercie Business France de me faire confiance et je suis fière de collaborer à cette exposition qui vise à promouvoir l’excellence de l’artisanat et de la créativité française », précise Khadija El Otmani, associée de Driven Properties.