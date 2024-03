Immobilier : ERA lance un panneau à vendre équipé d’un QR Code pour la visite virtuelle

ERA Immobilier est l’un des premiers réseaux de franchise d’agences immobilières à lancer, au niveau national, de nouveaux panneaux « À Vendre » équipés de QR Codes, permettant la visite virtuelle

Cette avancée technologique marque une nouvelle ère dans la commercialisation des biens immobiliers, offrant aux acheteurs potentiels une expérience immersive, intuitive et immédiate depuis leur smartphone. Le réseau ERA Immobilier combine ainsi la puissance du panneau traditionnel avec les avantages du numérique.

Une nouvelle expérience d’achat au service des clients

Les nouveaux panneaux « À Vendre » intègrent un QR Code permettant aux utilisateurs de le scanner et d’être instantanément redirigés vers la page internet détaillée du bien. Grâce à cette innovation, les visiteurs accèdent à une description complète du logement, bénéficient d’une visite virtuelle des lieux et peuvent calculer leur temps de trajet, le tout d’un simple scan.

« Cette nouvelle technologie représente bien plus qu’une simple évolution dans la manière de présenter les biens immobiliers, déclare Cyril Maurel, Directeur des opérations informatique et expansion réseau. Elle témoigne de notre engagement à faciliter la connexion entre les biens et leurs futurs propriétaires, en rendant l’expérience d’achat plus fluide, rapide et enrichissante, tant du côté de l’acquéreur que du vendeur.»

D’où viennent les panneaux « À Vendre » ?

L’histoire du panneau « À Vendre » remonte à 1926, lorsque l’agent immobilier américain Jesse Clyde Nichols a conçu ce dispositif pour attirer l’attention des passants et promouvoir la vente de biens immobiliers.

Créé aux Etats-Unis, le réseau ERA Immobilier réinvente ce concept en le rendant interactif et connecté, offrant ainsi une visibilité accrue et une expérience utilisateur optimisée.

« Installer un panneau « À Vendre » n’est pas seulement un moyen de promouvoir un bien, mais également une stratégie efficace de prospection et de renforcement de la notoriété de l’agence », explique Cyril Maurel.