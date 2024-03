Immobilier : La plateforme d’annonces immobilières GoFlint lève près de 3 millions d’euros

Moins d’un an après avoir annoncé un pré-seed de 1,3 millions d’euros, GoFlint lève 2,8 millions d’euros ! Ce nouveau tour de table vise à soutenir le développement de la plateforme et son déploiement commercial, avec pour objectif de compter d’ici fin 2024 50 % des professionnels de l’immobilier parmi ses clients.

Alors que les investisseurs se montrent de plus en plus sélectifs, dans une conjoncture marquée par l’incertitude, GoFlint réalise la performance de réussir deux tours de force en seulement un an. Pour cette levée exclusivement en fonds propres, la proptech a pu s’appuyer sur ses actionnaires historiques (deux family offices, une femme entrepreneur et plusieurs business angels) qui lui ont renouvelé leur confiance en souscrivant l’intégralité de l’augmentation de capital.

La précédente levée de fonds de 1,3 millions d’euros avait permis à GoFlint de multiplier par 5 le nombre de ses partenaires, de passer de 110 000 à 350 000 annonces publiées quotidiennement et de recruter 6 nouveaux collaborateurs. Grâce à cette nouvelle levée, la startup ambitionne de développer l’infrastructure de la plateforme et de déployer de nouveaux serveurs pour diffuser quotidiennement plus de 700 000 annonces et promouvoir les offres de plusieurs dizaines de partenaires.

Devenir le premier acteur technologique et green du marché

Les fonds lui permettront en plus de recruter de nouveaux collaborateurs, de doubler le nombre de ses partenaires sur douze mois, et, de finaliser le déploiement sur toute la France de Flint-E (fonctionnalité basée sur l’intelligence artificielle pour rechercher son bien immobilier en langage naturel) pour en faire l’outil par défaut de la recherche immobilière. Dans l’optique d’accompagner au mieux les professionnels, GoFlint prévoit enfin d’optimiser continuellement La Vigie – le premier baromètre qui offre une vue détaillée des prix au m2 par type de bien en fonction de leur niveau d’efficience énergétique.

“Cette nouvelle levée de fonds marque une étape charnière dans la croissance de GoFlint. Nous sommes très reconnaissants envers nos investisseurs pour la confiance qu’ils nous témoignent, ils viennent confirmer notre vision et notre capacité à transformer le paysage immobilier. Ce nouveau tour de table nous offre une opportunité sans précédent d’accélérer notre expansion de manière raisonnée ainsi que le temps de prouver notre pertinence et de concrétiser nos ambitions. Au premier chef, nous voulons crever la bulle des frais de diffusion d’annonces des professionnels – leur deuxième poste de coûts en hausse estimée de 50% depuis notre lancement. A moyen terme, GoFlint se fixe pour objectif de baisser les coûts de diffusion d’annonces des professionnels de l’immobilier de plus de 500 millions d’euro par an tout en contribuant aux objectifs de France Nation Verte en surcompensant, de manière vérifiable et tangible en France, l’empreinte carbone de notre infrastructure digitale par l’investissement de 3% de notre chiffre d’affaire”, précise Mihai Gavriloiu, co-fondateur et co-CEO de GoFlint.

À lire aussi Nexity souffre de la crise immobilière et va faire un plan social

Accompagner au mieux les professionnels de l’immobilier

Fondée en 2020 par Jérémy Scherrer, professionnel aguerri de l’immobilier et Mihai Gavriloiu, ancien investisseur en immobilier commercial et résidentiel, GoFlint avait déjà séduit à fin 2023 plus de 6 900 réseaux d’agents et mandataires – soit plus de 32 000 professionnels de l’immobilier. Un succès qui démontre le besoin de ces acteurs de bénéficier d’un outil à valeur ajoutée en mesure de les accompagner dans la transformation de leur métier.

Face aux défis auxquels est confronté le marché de l’immobilier, GoFlint se démarque en proposant une plateforme conçue pour répondre aux besoins des professionnels de l’immobilier, qui réalisent 99% d’économies sur leurs frais de diffusion. Le site se distingue également par sa transparence tarifaire et son engagement de gel des prix, qui récompense la fidélité de ses clients.

Pour se rémunérer, GoFlint propose un ensemble de services payants optionnels et s’appuie sur un réseau de partenaires diversifié afin de répondre aux défis et opportunités que représentent ce marché en pleine transformation. C’est dans cet esprit que la plateforme a noué en 2024 une vingtaine de nouveaux partenariats dans des secteurs comme la data immobilière, le financement ou encore la rénovation avec des acteurs comme Casafari, Izicrédit ou encore Doremi.