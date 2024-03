Immobilier : Le réseau Viagimmo, dédié au viager, vise 40 agences d’ici la fin de l’année

Viagimmo, réseau national d’agences immobilières spécialisées en viager, poursuit son expansion et vise l’ouverture de 10 nouvelles agences dans l’année.

Déjà composé de 29 antennes couvrant des villes telles que Les Sables-d’Olonne, Nantes, Lyon, Saint-Malo, Cannes, Marseille, Amiens, Paris, Annecy, Toulouse ou encore Baie-Mahault en Guadeloupe, le réseau devrait compter 40 agences physiques fin 2024.

Une expansion soutenue et maîtrisée

Fondé aux Sables-d’Olonne par Sophie Richard, juriste spécialiste en Droit Immobilier et agent immobilier de profession, Viagimmo s’est très rapidement imposé comme un acteur majeur du marché immobilier spécialisé dans le viager, offrant également des services de vente à terme et de vente en nue-propriété. Après avoir ouvert sa première agence en 2012, Sophie Richard a décidé de se consacrer exclusivement au viager en 2015, constatant l’intérêt croissant pour ce type de transaction et l’importance de promouvoir ce dispositif, aussi bien auprès des vendeurs que des acquéreurs.

Avec une approche sélective afin d’assurer la qualité du service client, Sophie Richard choisit méticuleusement ses franchisés, leur offrant une formation approfondie au sein de l’agence pilote des Sables-d’Olonne et renforçant la maîtrise des experts viagéristes.

Viagimmo, en tant que réseau 100% viager, se distingue par son engagement envers la formation continue de ses membres. Des programmes évolutifs «Qualiopi» sont proposés, adaptés aux profils et au niveau de compétence des franchisés, allant de la formation initiale approfondie à des ateliers de simulation et à des cours en ligne.

« Choisir un réseau qui offre un accompagnement complet était un critère essentiel pour nous. La qualité des supports et des outils mis à la disposition des franchisés Viagimmo permet de gagner un temps considérable comparé au démarrage d’une activité indépendante», observent Frank et Anne-Sophie Levy à la tête de l’agence Viagimmo Paris 15.

Le viager un dispositif au service de l’intérêt général

« Le viager, en réponse aux défis d’une société vieillissante, offre une solution tant pour les seniors souhaitant sécuriser leur avenir que pour les acheteurs cherchant un investissement immobilier responsable. Ce dispositif mutualise ainsi les intérêts de chacun et répond aux problématiques actuelles », poursuit Sophie Richard.

En effet, avec plus d’un tiers de la population française âgée de plus de 60 ans d’ici 2050, le maintien à domicile devient une priorité. Parallèlement, le viager apporte aux seniors des moyens financiers complémentaires pour vieillir confortablement chez eux, tout en permettant aux acheteurs d’accéder à la propriété sans contraintes financières majeures, alors que les taux de crédit contraignent de nombreux candidats à repousser leur projet.

« La situation économique que nous traversons a mis en lumière les difficultés grandissantes auxquelles doivent faire face les seniors dans leur quotidien. Parallèlement, avec le durcissement des conditions d’octroi des crédits, il est devenu de plus en plus difficile de devenir propriétaire d’un logement. Ce constat m’a fait prendre conscience des nombreux atouts du viager qui répond parfaitement aux besoins actuels de notre société », souligne Lucie Marcos directrice des agences Viagimmo de Thonon-les-Bains et Annecy