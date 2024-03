Immobilier : Guy Hoquet partenaire de l’association « Les Agents Immobiliers ont du coeur » le 14 mars

La 3ème soirée « Les Agents Immobiliers ont du Cœur« , l’association caritative de la Profession, aura lieu le jeudi 14 mars prochain au prestigieux Hyatt Palais de la Méditerranée, à Nice. L’événement vise à collecter des fonds pour les Restos du Cœur des Alpes-Maritimes.

Une soirée destinée à financer la distribution de 35 000 à 40 000 repas

Objectif : financer la distribution de 35 000 à 40 000 repas et répondre à des besoins de première nécessité. Cette initiative s’inscrit dans la continuité des efforts déployés par l’association pour intervenir sur tout le territoire national, en augmentant le nombre de bénévoles, de contributeurs et en finançant toujours plus d’actions caritatives.

“La précarité d’une partie de la population s’est malheureusement aggravée ces dernières années. Il nous est donc apparu naturel de soutenir une action comme celle impulsée par Jacques Agid avec « Les agents immobiliers ont du coeur », pour venir en aide aux plus démunis. Se loger, se nourrir, se vêtir sont des besoins fondamentaux pour lesquels les Français ne devraient plus avoir à lutter. C’est parce que la solidarité et l’entraide sont des valeurs essentielles pour le ‘bien vivre ensemble’ que nous nous sommes engagés dans cette action de mécénat”, déclare Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet l’Immobilier.

L’engagement, au coeur du projet d’entreprise de guy hoquet l’immobilier : “ghénérations”

Le partenariat avec « Les Agents Immobiliers ont du Cœur » s’inscrit dans la continuité de « GHénérations », le projet d’entreprise de Guy Hoquet l’Immobilier. Un projet construit à partir de la conviction que l’immobilier peut et doit jouer un rôle clé dans le soutien et l’amélioration des conditions de vie des Français. L’immobilier constitue un formidable ascenseur social, c’est pour cela que Guy Hoquet s’implique dans la formation et la reconversion professionnelle de tous les publics : de tous âges, de toutes origines, et de tout parcours professionnel.

En soutenant à nouveau “Les Agents Immobiliers ont du coeur”, Guy Hoquet l’Immobilier réaffirme ainsi son engagement d’entreprise responsable, engagée, et engageante et illustre sa volonté de contribuer à une société plus équitable et plus solidaire, où l’immobilier sert aussi de catalyseur pour un impact positif.