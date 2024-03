L’offre franchisés pour aider les futurs franchisés

Prélys Courtage met son expertise au service des futurs franchisés. Le réseau a développé une nouvelle offre visant à simplifier l’obtention de prêts et à faciliter les démarches administratives pour les entrepreneurs qui décident de sauter le pas et d’acquérir une franchise.

Cette nouvelle offre s’adresse également aux franchiseurs désireux de séduire et accompagner efficacement leurs nouveaux adhérents dans l’ouverture de leur franchise.

Grâce à son expertise éprouvée et à son réseau de partenaires solides, Prelys Courtage promet de raccourcir le processus de lancement de l’activité de 2 à 3 mois et d’offrir une solution complète et efficace pour les entrepreneurs franchisés et franchiseurs.

Des opportunités de développement au sein de Prelys Courtage

Sur son stand (Hall 1, Stand Q51), les équipes du réseau Prelys Courtage iront également à la rencontre des candidats à l’entreprenariat en quête d’opportunités d’implantation sur le territoire national.

Lancée en 2019, Prelys Courtage intensifie son développement et invite les aspirants franchisés à rejoindre un réseau de professionnels spécialisés dans le courtage qui fédère plus de 30 agences au niveau national et 120 collaborateurs, managers de réseaux, franchisés en métropole comme sur l’Île de la Réunion.

Prelys Courtage propose plusieurs offres aux professionnels comme aux particuliers Prelys Courtage (courtage immobilier, rachat de crédit, assurance crédit), Prelys Family (gestion de patrimoine), Prelys Pro (prêts professionnels) et Regroupement de crédit.



La société élargit aussi ses horizons en ouvrant ses activités à l’ensemble du territoire visant à conquérir de nouvelles parts de marché, en recrutant des franchisés sur les 170 zones jusqu’ici inexploitées. La société reste résolument focalisée sur son rôle moteur dans la revitalisation du secteur financier, capitalisant sur son capital humain et une vision stratégique avant-gardiste.

« Nous avons traversé l’année avec succès grâce à l’engagement indéfectible de nos équipes : courtiers immobiliers, fonctions supports, franchisés, tous animés par une passion pour leur métier, une croyance inébranlable en notre secteur, et une énergie débordantl. Cette année, chacun repart avec une motivation accrue, prêt à performer.« , explique Damien Pacouil, fondateur de Prelys

Et de reprendre : « Dans un contexte où aucune aide gouvernementale supplémentaire n’est attendue, nous sommes conscients que nous devons nous débrouiller seuls. Cependant, avec la perspective, de redynamiser le marché grâce à une baisse de taux attendue et la pleine participation des banques aux côtés des courtiers, toutes les institutions financières aspirent à conquérir de nouveaux clients. Notre détermination reste plus forte que jamais. »