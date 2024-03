C’est dans un décor montagnard et contemporain que la résidence Orso propose une expérience unique à ses clients. Au programme, piscine, spa, bar lounge, et autres prestations haut de gamme.

Pour son premier programme en montagne, le Groupe Giboire s’est associé à trois acteurs engagés et passionnés par la montagne : la Société d’Aménagement de la Savoie, la Société des Trois Vallées et SOTARBAT Promotion. Ces quatre partenaires ont réuni leurs savoir-faire pour développer une offre touristique mixte et de grande qualité au pied des pistes, conciliant un hôtel 4* de 75 chambres et 71 logements touristiques associés à un large panel d’activités et de services.

La résidence Orso, une vitrine de la montagne pas comme les autres

Située à La Tania, l’un des villages de Courchevel, « Orso » se veut une vitrine de la montagne de demain : accueillante pour les familles, pensée en circuit court, ouverte hiver comme été !

C’est à l’entrée de La Tania, station de ski à l’esprit village et familial, proposant un cadre exceptionnel dans la prestigieuse commune de Courchevel (73), que se situe la résidence « Orso ». En pleine forêt d’épicéas, elle est située dans le centre de la station et parfaitement connectée avec le domaine skiable des 3 Vallées via la piste Moretta au pied du complexe touristique et à 100 mètres de la télécabine de La Tania.

Ainsi à mi-chemin entre Courchevel et Meribel, « Orso » permet de profiter du plus grand domaine du monde avec ses 600 km de pistes. Elle se révèlera donc parfaite pour les grands sportifs, qui seront au pied des pistes, tout comme pour les amoureux du grand air, grâce à son label « Station verte ».

Située dans un environnement mixant chalets traditionnels et grands ensembles résidentiels, la résidence « Orso » se combine avec un hôtel 4* de 75 chambres, exploité par la filiale du Groupe Giboire, Giboire Hospitality, un ski room , deux cellules commerciales, et un Ski shop. Un parking public ainsi qu’une halte-garderie communale complètent l’ensemble.

Des prestations haut-de-gamme viennent compléter l’offre : terrasse en front de neige, une piscine avec vue sur les pistes, un spa, une grotte de sel, auxquelles s’adjoignent un restaurant et un bar lounge à la décoration chaleureuse et soignée.

Ce projet est porté par la SCCV Moretta où sont associés la Société d’Aménagement de Savoie, SOTARBAT PROMOTION, la société des 3 Vallées et le Groupe Giboire.

Une résidence de tourisme d’excellence

Composée de 71 appartements, allant du 2 au 7 pièces, répartis sur 2 chalets et dotée de façades mêlant bois et pierre, « Orso », signée de l’Atelier Plexus Architectes, propose une architecture à la fois montagnarde et contemporaine. Avec ses parements en pierre, ses bardages en bois et ses toitures à plusieurs pans, elle incarne parfaitement le style savoyard.

À l’intérieur, les logements cumulent prestations de qualité et finitions d’excellence : chauffage au sol, mobilier pérenne de grande qualité, ou encore de grandes baies vitrées ouvertes sur les cimes, qui apportent une écriture contemporaine et emplissent les logements de lumière. Pour profiter au mieux du décor en toile de fond et notamment des vues sur la Vanoise, chacun d’eux sera prolongé par un profond balcon.

L’ensemble de la décoration et du mobilier de l’hôtel et des logements ont été sélectionnés par l’architecte d’intérieur de la résidence l’Atelier Giffon, mettant à l’honneur des matériaux de grande qualité, à l’instar du bois et du verre qui participent à créer une ambiance à la fois feutrée et chic.

Les parties communes bénéficient également d’une attention particulière, proposant une décoration soignée et un accès sécurisé. Résidence de standing qui pense à toute la famille, « Orso » propose également un accès à un panel de services (ski room, garderie, ménage, accueil, service de blanchisserie etc) et l’accès aux prestations proposées par l’hôtel : piscine, spa, grotte à sel ou encore espace bien-être.

Plus qu’un simple lieu de détente, « Orso » propose un voyage hors du temps, dans un univers d’excellence et de confort.

Le Groupe Giboire confirme sa stratégie

Avec ce nouveau projet, le Groupe Giboire renforce son implantation en région Auvergne-Rhône-Alpes et confirme sa stratégie de développement de son pôle hôtelier.

À l’instar de tous ses projets, « Orso » incarne les engagements et valeurs chers au Groupe Giboire, lesquels reposent sur la conception de programmes à l’architecture soignée, offrant des services facilitant la vie des usagers. À l’image de La Tania et de Courchevel, « Orso » sera plein de vitalité, en hiver comme en été.

Les travaux ont démarré à l’été 2023 et reprendront en avril 2024 après la saison hivernale. La livraison de la résidence de Tourisme « Orso » et de l’hôtel est prévue en décembre 2026.