Immobilier : Partenariat entre l’ESPI et SUDECO Property Management pour former les leaders de demain

L’ESPI, l’École Supérieure des Professions Immobilières et la SUDECO Property Management, filiale de Crédit Agricole Immobilier spécialisée dans la gestion immobilière, signent un partenariat historique. Cette collaboration marque une étape significative dans la volonté commune des deux entités de contribuer activement à la formation des futurs professionnels de l’immobilier.

L’ESPI, un acteur majeur dans la formation à l’ensemble des métiers de l’immobilier

Depuis sa création en 1972, l’ESPI s’est imposée comme un acteur majeur dans la formation à l’ensemble des métiers de l’immobilier. En effet, avec une offre de formation diversifiée, couvrant tous les niveaux d’études et les aspects du métier, l’ESPI répond aux besoins d’un marché en constante évolution.

Avec un réseau de 12 000 anciens élèves, et plus de 3 000 étudiants et environ 1800 professionnels qui suivent tous les ans une formation, répartis sur 7 campus en France, ainsi qu’un campus à Montréal, elle est l’unique école offrant une telle diversité de parcours dans le secteur de l’immobilier. Son taux d’insertion professionnelle exceptionnel (97%) et son engagement envers l’innovation et l’adaptation aux défis de demain positionnent l’ESPI comme la figure de proue de l’éducation immobilière en France et à l’international.

Un partenariat pour aider les étudiants à familiariser avec les défis de l’immobilier commercial

En effet, en tant qu’institution spécialisée, l’ESPI joue un rôle précurseur dans l’anticipation des évolutions du secteur immobilier. L’établissement propose des cursus alignés sur les défis futurs, tels que le Bachelor Gestionnaire d’Affaires Immobilières et le cycle de Mastère Professionnel. Deux BTS sont également accessibles post-baccalauréat.

Avec près de 250 spécialistes du secteur immobilier, l’ESPI s’appuie sur des experts et des professionnels partageant leur savoir-faire. L’équipe pédagogique, composée d’enseignants permanents, d’enseignants-chercheurs et de référents métiers, garantit un enseignement académique d’excellence. De plus, la pédagogie de l’école est fondée sur des cas pratiques, des ateliers, des visites de terrain et des conférences, préparant efficacement les étudiants aux réalités professionnelles.

« L’ESPI est fière de s’associer à SUDECO Property Management, une entreprise reconnue pour son expertise en gestion d’actifs commerciaux, proches des territoires et dynamique nationalement auprès de ses pairs. Ce partenariat qui enrichit notre proximité avec ces métiers est une formidable opportunité pour nos étudiants de se familiariser avec les défis contemporains de l’immobilier commercial », précise Régis Le Corre, Directeur des Relations Extérieures de l’ESPI.

Un partenariat au service d’un engagement commun pour l’avenir de l’Immobilier

Ce partenariat avec l’ESPI a pour objectif développer la marque employeur de SUDECO Property Management, à renforcer son sourcing et à enrichir la formation de ses collaborateurs. De son côté, SUDECO s’engage à participer aux événements et actions organisés par l’ESPI, créant ainsi un écosystème propice à l’excellence dans le secteur de la formation professionnelle.

Cette synergie entre les deux structures vise à matérialiser une vision partagée et une volonté d’innover ensemble ; à enrichir l’expérience d’enseignement théorique et de formation professionnelle des futurs professionnels de l’immobilier. Ce partenariat ouvre également de nouvelles perspectives pour les étudiants de l’ESPI, leur permettant de bénéficier d’une immersion directe dans les enjeux actuels de l’immobilier commercial.

« Je suis très heureux au nom de Sudeco d’avoir confirmé notre engagement avec l’ESPI grâce à cette convention de partenariat. Nos équipes sont déterminées à participer à la formation des Property Manager de demain par l’alternance ou par le Business Game actuellement en cours dans tous les campus de France», conclut Loïc Bonnet-Masimbert, Directeur Général de Sudeco.