Depuis l’entrée en vigueur de la réforme MaPrimeRénov’ au 1er janvier 2024, qui subventionne les ménages procédant à des rénovations d’ampleur, les Français ont l’obligation de se faire accompagner par un professionnel agréé Mon Accompagnateur Rénov’.

Hellio Ingénierie, bureau d’études spécialisé dans la performance énergétique et filiale du groupe Hellio, a obtenu l’agrément Mon Accompagnateur Rénov’ en décembre 2023. Sur la base de 200 demandes réalisées en janvier et février 2024, Hellio Ingénierie dresse un premier bilan du profil type des Français qui ont sollicité son expertise afin de procéder à une rénovation d’ampleur.

« Face à la complexité des travaux de rénovation énergétique, à leur coût, à la diversité des aides et à la multiplicité des interlocuteurs, de nombreux ménages sont perdus et peuvent être tentés par des mono travaux qui paraissent plus simples mais qui s’avèrent dans la majorité des cas contre productifs thermiquement et économiquement. Il était nécessaire de créer un statut qui permette à un interlocuteur unique de confiance d’accompagner de bout en bout les ménages, en répondant à leurs questions, et en prenant en charge toutes les démarches nécessaires », explique Julien Outin, Responsable de Hellio Ingénierie.

Les ménages aisés plus enclins à recourir au dispositif Mon Accompagnateur Rénov’

La rénovation énergétique des logements est cruciale pour atteindre les objectifs climatiques. En effet, l’usage des bâtiments représente près d’1/5e des émissions de gaz à effet de serre du pays.

Alors que le Gouvernement visait initialement 200 000 rénovations d’ampleur en 2024, l’objectif a été récemment revu à la baisse pour atteindre 140 000 rénovations. Cette politique globale de rénovation énergétique a été mise en place pour accélérer les travaux les plus performants, permettant ainsi un gain d’au minimum deux classes au Diagnostic de Performance Énergétique (DPE).

Si le parcours accompagné est ouvert à toutes les catégories de ménages, les travaux pourront être pris en charge en fonction des revenus du foyer, du gain de classe énergétique et du coût des travaux.

Par exemple, pour un ménage aux revenus supérieurs, un passage de la lettre G à la lettre B et un coût de travaux de 70 000 € HT, la prime rénovation d’ampleur pourra atteindre 31 500 €. Avec les mêmes conditions dans le cas d’un ménage très modeste, la prime sera de 63 000 €.

Avec 66 % des demandes provenant de ménages supérieurs et intermédiaires et 34 % de demandes issues de ménages modestes et très modestes, la proportion des ménages les plus aisés à demander un accompagnement Mon Accompagnateur Rénov’ auprès de Hellio Ingénierie peut s’expliquer par des revenus plus importants pour financer le reste à charge d’une rénovation d’ampleur.

Un accompagnement de proximité adapté aux besoins des territoires

Depuis le début de l’année, Hellio Ingénierie a recensé plus de 200 demandes d’accompagnement de projets de rénovation d’ampleur. Des demandes principalement liées à des travaux au sein de maisons individuelles (91%) contre 9% pour des appartements. 87% des demandeurs sont des propriétaires occupants et 9% des propriétaires bailleurs.

Autre enseignement, 20 % des ménages ayant sollicité Hellio Ingénierie ne savent pas quels travaux mettre en place. 14 % des demandeurs sont d’ailleurs en recherche d’artisans, 19 % d’entre eux ont lancé un ou plusieurs devis.

Preuve qu’un accompagnement sur-mesure est donc nécessaire afin d’orienter au mieux les ménages et les aider dans la maîtrise de leur consommation énergétique.

« Avec l’agrément Mon Accompagnateur Rénov’ obtenu en décembre 2023 par sa filiale B2C Hellio Ingénierie, le groupe Hellio confirme sa capacité d’accompagnement de tous les consommateurs d’énergie, d’un ménage à une collectivité, un industriel ou une copropriété. Les rénovations d’ampleur sont à accélérer en France par des solutions simples, efficaces et performantes. Les dispositifs existants, en particulier les Certificats d’Économies d’Énergie, doivent être renforcés pour atteindre nos objectifs nationaux d’efficacité énergétique », soutient Pierre Maillard, Président de Hellio.