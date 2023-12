Alors que la réforme de MaPrimeRénov’ 2024 entre progressivement en vigueur dès le 1er janvier, Effy dévoile les nouveaux montants de MaPrimeRénov’ examinés aujourd’hui au Conseil National de l’Habitat. A qui bénéficie le plus cette réforme ?

Audrey Zermati, directrice stratégie Effy : « Deux petites semaines avant l’entrée en vigueur de la réforme, nous connaissons enfin les montants précis des aides de MaPrimeRénov’ version 2024. Une bonne nouvelle pour les Français qui vont enfin pouvoir évaluer ce que cette réforme implique concrètement avant de lancer leurs projets de travaux. In fine au 1er janvier 2024, 3 options s’offriront pour être éligible aux financements MaPrimeRénov’. Première option, l’installation d’un système de chauffage à énergies renouvelables (par exemple une pompe à chaleur ou un poêle). Deuxième option, la réalisation d’un bouquet de travaux comme changer sa chaudière et isoler ses murs par l’extérieur. Effy se félicite de cette option qui permet de maintenir l’isolation dans le parcours efficacité. Enfin troisième option, une rénovation globale qui implique à minima deux travaux d’isolation et le saut de 2 classes énergétiques au sens du DPE (passer par exemple de classe F à D) à l’issue de la rénovation. »

Grands gagnants de la réforme, les Français qui s’engagent dans un parcours de rénovation globale !

De manière générale, le montant des aides en rénovation globale augmente pour tous les ménages. Pour les Français à revenus très modestes, le taux de couverture des aides augmente le plus fortement.

Dans l’exemple ci-dessus, on voit par exemple que MaPrimeRénov’ pourra prendre en charge en 2024 une rénovation globale à hauteur de 78 % (contre 62 % en 2023). Dans la configuration la plus favorable, l’année prochaine, un ménage à revenu très modeste pourra toucher jusqu’à 63 000€ d’aides s’il engage des travaux d’au moins 70 000€ HT.

Pour être éligible, il est nécessaire de réaliser au moins deux types de travaux d’isolation.

Si les aides pour réaliser une rénovation globale seront plus importantes à compter du 1er janvier 2024, les Français devront obligatoirement se faire accompagner par une structure labellisée « Mon Accompagnateur Rénov’ » (qui pourra parfois se révéler payant) pour mener à bien leur projet. Cet accompagnateur devra réaliser un audit énergétique pour déterminer le programme de rénovation du logement, comprenant obligatoirement deux gestes d’isolation et un saut d’au moins deux classes énergétiques au sens du diagnostic de performance énergétique (DPE).

Le montant de MaPrimeRénov’ dépend du revenu des ménages, de l’ampleur et de l’ambition des travaux engagés ( quelle classe énergétique visée à l’issue des travaux).

Elle est calculée en pourcentage du montant des travaux, dans la limite d’un plafond.

Dans l’exemple ci-dessus, un ménage à revenus très modestes qui engage une rénovation globale pour une passoire thermique classée G et qui vise une classe énergétique D (saut de 3 classes) pourra bénéficier d’aides pouvant aller jusqu’à 49500€.

Autres gagnants de la réforme, les Français qui optent pour un chauffage à énergie renouvelable, dont les pompes à chaleur.

Au 1er janvier 2024 entrera en vigueur pour la première fois le dispositif MaPrimeRénov’ Décarbonation qui valorise spécifiquement l’installation d’équipements de chauffage à énergie renouvelable, dont les pompes à chaleur font partie.

Les particuliers peuvent directement déposer leur demande de prime en créant un compte sur le site www.maprimerenov.gouv.fr ou se faire accompagner par des structures comme Effy.

Attention, à compter du 1er janvier 2024, il sera nécessaire de fournir le DPE de son logement pour déposer une demande de MaPrimeRénov’.

MaPrimeRénov’ Décarbonation fonctionne sur le principe de primes forfaitaires établies par type de travaux et par niveau de performance énergétique visé.

Avec la réforme 2024, les aides augmentent de 1000€ pour l’installation d’une pompe à chaleur air/eau et de 2000€ pour une pompe à chaleur géothermique.

« Perdants » de la réforme, les Français qui souhaitent uniquement réaliser des travaux d’isolation

La réforme de MaPrimeRénov’ marque la fin des financements des travaux d’isolation thermique en « mono geste » via MaPrimeRénov’. Pour bénéficier de ces aides à l’isolation, il sera obligatoire de réunir ses travaux dans un bouquet intégrant en plus une installation de chauffage ENR (PAC, Chaudière biomasse ou poêle) ou une installation d’eau chaude sanitaire ENR (ballon thermodynamique…).

Un ménage qui souhaite réaliser une isolation thermique par l’extérieur devra donc prévoir un montant de travaux plus important pour intégrer un changement de système de chauffage ou d’eau chaude sanitaire.

Bilan mitigé pour les particuliers qui souhaitent installer un système de chauffage au bois

L’année prochaine, il sera toujours possible pour un ménage de bénéficier d’une aide pour financer un équipement de chauffage au bois, comme un poêle à bois par exemple. En revanche, dès le 1er avril 2024, le montant des aides pour le bois baissera de 30 % !