Immobilier Abu Dhabi : Un penthouse de 3 chambres vendu 34,4 millions d’euros

Nobu Hospitality, entreprise américaine fondée par le chef Nobu Matsuhisa, l’acteur Robert de Niro, le producteur de films Meir Teper, en partenariat avec le principal promoteur immobilier, Aldar, réalise une vente d’un montant historique. En effet, un penthouse à Nobu Residences Abu Dhabi a atteint un record de prix de 34,4 millions de dollars.

Abu Dhabi : un marché immobilier qui atteint sa maturité

« Cette transaction importante chez Nobu Residences établit non seulement une nouvelle référence pour l’immobilier résidentiel à Abu Dhabi , mais souligne également la maturité du marché immobilier. Année après année, nous observons une saine augmentation du volume et de la valeur des maisons achetées, stimulée par des politiques et des initiatives gouvernementales favorables qui ont accru l’attrait d’Abu Dhabi en tant qu’endroit où les gens veulent vivre et voient de réelles possibilités d’investissement. Nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive alors que nous donnons vie à certains des concepts de mode de vie les plus luxueux des Émirats arabes unis sur l’île de Saadiyat et dans les meilleurs endroits d’ Abu Dhabi« , précise Talal Al Dhiyebi , directeur général d’Aldar.

À lire aussi Immobilier Lille : Une marché haut de gamme dynamique

Une vue époustouflante sur les eaux cristallines de la plage de Saadiyat

Le penthouse de trois chambres, surplombant les eaux cristallines de la plage de Saadiyat, couvre tout un étage du bâtiment résidentiel et dispose d’une grande terrasse, d’une piscine privée, d’une retraite de bien-être personnel et d’un studio de remise en forme.

Situé dans le quartier culturel de Saadiyat, le bien donne accès au Guggenheim Abu Dhabi, le Louvre Abu Dhabi, presque terminé, et se trouve à quelques pas de Saadiyat Grove et Mamsha Al Saadiyat, offrant une élégante promenade riveraine avec plus de 60 000 m² d’expériences haut de gamme de shopping, de restauration et d’hospitalité.

« Nos sincères félicitations vont à l’équipe d’Aldar et aux nouveaux résidents, et nous exprimons notre gratitude à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette étape remarquable. Avec un pipeline passionnant d’emplacements, allant des destinations de villégiature aux villes portes d’entrée, nous sommes ravis de travailler avec des développeurs de classe mondiale, y compris Aldar, alors que nous élargissons notre marque sur le marché très recherché des résidences de marque. Notre objectif pour les nouveaux résidents de Nobu est de créer des souvenirs et des expériences inoubliables qui ont une signification durable, recréant un sentiment distinct pour les années à venir », conclut Trevor Horwell, directeur général de Nobu Hospitality.