Immobilier et DPE : « Un bien classé G se vend 16% moins cher qu’un bien classé D », Caroline de Gantes (SeLoger)

Caroline Evans de Gantes, présidente de Aviv France, est l’invitée de Mon Podcast Immo. Au micro d’Ariane Artinian, elle fait le point sur les impacts réels de la loi Climat et Résilience sur le marché et sur les prix de l’immobilier.

SeLoger vient de publier une étude passionnante sur l’impact du DPE sur les prix du marché de l’immobilier. C’est un sujet qui tient à cœur de Caroline Evans de Gantès, présidente de Aviv France. Elle fait le point au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo.

« Chez Seloger, nous avons décidé de consacrer une étude approfondie sur la thématique de la loi Climat et Résilience suite à sa promulgation il y a trois ans parce que nous avons réalisé que la compréhension des Français de la loi reste superficielle : seuls 60% des Français qui disent qu’ils comprennent, mais pas tout à fait. Cette année, des changements cette année vont impacter les professionnels de l’immobilier et les porteurs de projets. Donc, nous avons trouvé pertinent de traiter ce sujet au printemps. »

Pour rappel : en juillet, le nouveau calcul va impacter les petites surfaces et, à partir de janvier de l’année prochaine, entrera en vigueur l’interdiction des passoires thermiques catégorie G sur le marché locatif.

Le nombre de mises en vente de biens classés F ou G a baissé de -11,8% depuis le 1er janvier 2023

Par rapport à la même étude conduite l’année dernière, il y a moins de mise en vente des passoires thermiques : -11,8% depuis le 1er janvier 2023. Et pourtant, le critère du DPE reste important pour les acheteurs. Ils veulent visiter des biens, avec un bon DPE. Ils utilisent le critère du DPE comme un levier de négociation. Le parc se rénove donc de plus en plus : c’est un bon signal toutefois le marché reste attentiste en raison du cadre réglementaire qui reste changeant et de la montée des taux, etc.

Les acquéreurs s’intéressent de plus en plus aux passoires thermiques. Non seulement, ils regardent de plus en plus, mais ce qui est intéressant pour les professionnels immobiliers, c’est que, sur SeLoger, observe des demandes de contacts 1,5x plus nombreuses (+56%) pour les annonces de vente de biens G. Donc, ça veut dire qu’il y a plus de leads sur les catégories des passoires thermiques. Ils veulent visiter et négocier avec le DPE en tête.

« On observe une différence de prix entre un bien G et D de 16%. Donc, bien sur, il y a à la fois l’effet prix et cette intention est manifestée sur la plateforme. »

SeLoger lance Impact DPE

SeLoger a lancé Impact DPE Seloger : un site pour permettre à chaque Français d’appréhender les conséquences de la loi Climat et Résilience sur son marché immobilier.

« Effectivement, les tendances sont différentes par région, par département et nous avons lancé un outil, Impact DPE, qui est maintenant disponible sur Seloger pour avoir un point de vue département par département, ville par ville, avoir une idée des délais de vente d’une passoire, de l’impact sur les prix des passoires et du nombre de passoires mis en vente parce que c’est un sujet complexe. Les Français disent que la loi est complexe et SeLoger joue son rôle : ils accompagnent les Français dans cette complexité.«

Est-ce que c’est un bon plan d’acheter une passoire thermique ?

« Acheter une passoire thermique peut être un très bon plan, entre les prix qui baissent, les aides pour rénover, MaPrimeRénov’, etc. Il faut se renseigner, chercher des opportunités. »