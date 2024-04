Nomination : Elodie Lebon rejoint le Groupe Duval en tant que Directrice adjointe de la communication

Elodie Lebon est nommée Directrice adjointe de la communication. Elle supervisera la stratégie de la communication et la coordination opérationnelle sur toutes les activités internationales du groupe en relation avec la Direction Générale.

Titulaire d’un master en Communication et Publicité (INSEEC), Elodie débute sa carrière en 2007 en tant que Chargée de communication puis Responsable communication du pôle Corporate de la CCI Essonne. En 2015, elle devient Responsable communication de la filiale TotalEnergies à La Réunion où elle met en place toute la stratégie de communication sur l’île.

A partir de 2018, Elodie intègre les équipes de Communication au siège de TotalEnergies où elle occupe différentes fonctions de communication externe et se perfectionne les dernières années dans le digital.

« Nous sommes très heureux de l’arrivée d’Elodie en tant que Directrice adjointe de la communication du groupe. Elle jouera un rôle central et structurant dans la stratégie de communication de la marque et ses forts enjeux de développement en France et à l’international. Elodie a toute notre confiance et nous sommes ravis qu’elle ait rejoint le groupe. », déclare Pauline Boucon Duval, Directrice générale du Groupe Duval.

Source : Groupe Duval