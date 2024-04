Nomination : Vincent Valez nommé Directeur des Opérations chez Anaxago

Anaxago, groupe financier français spécialisé dans l’investissement alternatif annonce la nomination de Vincent Valez en qualité de Directeur des Opérations pour assurer le pilotage et la supervision du suivi des investissements du Groupe.

Retour sur le parcours de Vincent Valez

Diplômé d’un Mastère de l’École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l’industrie (ESTP), Vincent Valez, 35 ans, entame sa carrière en 2013 chez EY au sein du département audit immobilier en qualité de Directeur de missions.

En 2020, il rejoint la société de gestion Meanings Capital Partners spécialisée dans l’investissement non coté en tant que Responsable Administratif et Financier, où il sera notamment en charge de la gestion des sociétés immobilières d’investissement et du suivi des opérations immobilières en portefeuille, dans les secteurs tertiaires et résidentiels.

À lire aussi Nomination : Elodie Lebon rejoint le Groupe Duval en tant que Directrice adjointe de la communication

Cap sur la digitalisation des outils d’investissements

« Je suis fier de rejoindre Anaxago, un groupe en forte croissance, visionnaire en matière de digitalisation des outils d’investissements pour les épargnants. Je suis impatient de contribuer au développement d’un groupe d’investissement pionnier sur son secteur pour promouvoir et soutenir les stratégies d’investissement des équipes avec pour objectif la satisfaction de nos clients particuliers et institutionnels », commente Vincent Valez, Directeur des Opérations d’Anaxago.

« En tant que groupe financier alternatif et plateforme d’investissement digitale, le suivi et la gestion opérationnelle des investissements est une priorité. Nous sommes ravis de collaborer avec Vincent qui est doté d’une solide culture de l’investissement et du secteur de l’immobilier », ajoute Joachim Dupont, co-fondateur du Groupe Anaxago.