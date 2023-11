Nomination : Stéphane Bolelli devient Directeur Assurances et Placements de CAFPI

Âgé de 37 ans et diplômé de l’Edhec Business School, Stéphane Bolelli a été, pendant 2 années, Directeur du développement et de la transformation au sein du Groupe Magnolia, courtier spécialisé en assurance-emprunteur. Après avoir débuté comme consultant au sein d’Eurogroup Consulting France, il intègre par la suite Exton Consulting.

Il a ensuite exercé différents rôles à la direction marketing de Fortuneo, avant d’en être nommé Responsable de l’offre. Au sein de CAFPI, il aura pour mission d’accompagner la croissance du groupe sur l’assurance-emprunteur et de proposer une offre d’assurances et de placements complète afin de répondre aux attentes fortes de la clientèle.

L’assurance-emprunteur, la solution pour faire des économies

« Même si, à la suite des lois Lagarde, Hamon et Bourquin, la Loi Lemoine, complètement entrée en vigueur le 1er septembre 2022, a achevé de libéraliser le marché de l’assurance emprunteur, on constate que cette possibilité reste encore méconnue des emprunteurs. Si beaucoup, rassurés d’avoir obtenu leur financement pratiquent une forme d’autocensure au moment de la signature de leur contrat de prêts et optent pour le contrat groupe de la banque, ils doivent garder en tête que la loi Lemoine leur permet désormais de changer d’assurance emprunteur à tout moment. », souligne Caroline Arnould, Directrice générale de CAFPI.

En effet, proposer un contrat individuel sous forme de délégation (au moment du financement) ou de substitution (à tout moment par la suite) permet de réaliser des économies pouvant dépasser 20 000 € sur la durée du prêt. Par exemple, le cas d’un jeune couple trentenaire, non cadre, qui emprunte 250 000 € sur 20 ans pour leur résidence principale. Ils peuvent passer d’un taux moyen d’assurance à 0,30% proposé par leur banque à 0,08% par un contrat d’un assureur alternatif. Ce qui équivaut à des économies de 90 € par mois, de plus de 1 000 € par an et de 21 580 € sur la totalité du prêt !

« Un grand nombre de propriétaires français, qu’ils soient jeunes, moins jeunes, cadres, non cadres, fumeurs, etc., peuvent faire des économies importantes simplement en comparant leur contrat d’assurance-emprunteur. Ils auront la possibilité de faire de belles économies, d’être couvert par les plus grands assureurs, mais aussi et simultanément de compléter leur couverture ! », explique Stéphane Bolelli.

Source : CAPFI