Nomination : Grégory Maes nommé directeur de développement à DoorFeed

Avec une expérience de plus de 20 ans en finance et gestion d’actifs, Grégory Maes contribuera au développement de DoorFeed en France auprès des professionnels de la gestion : Banques privées, Family Office, CIF, Réseaux Financiers.

Le parcours de Gregory Maes

Diplômé de l’ICN, Grégory Maes a commencé sa carrière chez BNP Paribas avant de la poursuivre chez AXA Investment Managers. Il rejoint ensuite la banque Lazard à Paris en tant que Responsable de la Distribution et conseille des investisseurs professionnels sur les marchés financiers. En 2013, Grégory Maes est nommé Directeur de la Distribution France de la Banque Rothschild & Co où il dirige l’équipe de ventes durant six années avant d’intégrer la société Keys REIM comme Responsable du développement et membre du Comité de Direction.

DoorFeed, la plateforme de services immobiliers innovante

DoorFeed permet de construire et d’opérer des portefeuilles sur mesure d’actifs résidentiels (appartements, maisons et immeubles). A partir d’une combinaison unique d’intelligence artificielle, d’une présence opérationnelle sur l’ensemble du territoire français, DoorFeed accède et analyse en temps réel plus de 100 000 opportunités d’investissement par jour en Europe, dont 30 000 en France.

Son réseau opérationnel constitué de plusieurs centaines de partenaires locaux répartis sur 40 villes

françaises permet de travailler « à la demande » tout au long du cycle de vie de l’investissement, de l’audit préalable à la rénovation, ainsi que la gestion quotidienne des locataires et de l’actif immobilier. La plateforme de services immobiliers répond aux besoins spécifiques de l’ensemble de la chaîne de valeur de l’investissement immobilier en intégrant notamment des interfaces pour chacune des parties prenantes que sont les entreprises de rénovation, les locataires, les notaires, les comptables, les auditeurs des fonds et les partenaires de financement bancaire.

Développement dans la métropole

Avec l’arrivée de Grégory Maes au sein de son bureau à Paris, DoorFeed accélère son déploiement dans la métropole. L’équipe sera renforcée pour atteindre une cinquantaine de collaborateurs d’ici à la fin de l’année 2024 dans les domaines clés que sont la sélection d’actifs, la logistique, le design, la rénovation et la gestion.



Grégory Maes sera plus spécifiquement chargé du développement des partenariats auprès des grands intermédiaires financiers que sont les Banques privées, Family Office, CIF et Réseaux Financiers qui

souhaitent déployer du capital dans l’immobilier résidentiel pour le compte de leurs investisseurs.

James Kirimy, CEO et fondateur de DoorFeed, commente : « Au-delà de l’expertise métier et d’une riche expérience en développement de partenariats grands comptes, Grégory dispose de formidables qualités relationnelles et d’une ambition parfaitement alignée avec la culture de DoorFeed. Notre objectif est de devenir la plateforme de référence pour l’ensemble des investisseurs institutionnels investis dans le secteur résidentiel. Je me réjouis de l’arrivée de Grégory qui accélère notre trajectoire ».

Grégory Maes, Directeur du Développement de DoorFeed, ajoute : « Je suis très heureux de mettre mon expérience et ma connaissance de l’univers de l’immobilier et de l’Asset Management au service d’un très beau projet entrepreneurial. L’immobilier résidentiel diffus a un rôle majeur à jouer en France en tant que classe d’actifs. La technologie développée par DoorFeed offre aux investisseurs institutionnels une diversification attractive en leur apportant un accès simplifié et performant à ce qui constitue la quintessence du marché immobilier ».

Source : DoorFeed