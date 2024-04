Crise de l’immobilier neuf : Le constructeur de maisons individuelle AST placé en procédure de « sauvegarde accélérée »

Le constructeur de maisons AST, en grande difficulté financière, a annoncé vendredi qu’une procédure de sauvegarde accélérée a été ouverte au tribunal de commerce de Lyon, dans l’espoir de « garantir sa continuité opérationnelle« , sur fond de crise dans le secteur.

AST, qui revendique être le deuxième constructeur de maisons individuelles en France, subit la violente crise de l’immobilier neuf.

Le groupe a annoncé dans un communiqué « l’ouverture, le 17 avril 2024 et à sa demande, d’une procédure de sauvegarde accélérée par le tribunal de commerce de Lyon dans le but de garantir sa continuité opérationnelle tout en préservant au mieux les intérêts de ses partenaires commerciaux et de ses collaborateurs« .

Cette procédure, souligne le groupe basé dans la métropole de Lyon, « n’implique que les établissements financiers d’AST Groupe, les actionnaires fondateurs et les créanciers publics« , qui seront concernés notamment par des arrêts de paiements.

En revanche, poursuit AST, « les clients et les autres créanciers, tels que les fournisseurs et sous-traitants du groupe, ne sont pas concernés par la procédure« .

« AST Groupe va rester pleinement opérationnel pendant toute la période d’observation d’une durée maximum de 4 mois et présentera au tribunal de commerce à l’issue de celle-ci un plan de continuité de l’activité », selon le communiqué.

Le groupe avait déjà annoncé début mars un plan de restructuration impliquant une « réduction importante des effectifs« , son désengagement de régions en dehors du sud-est, son périmètre historique, et l’arrêt progressif de son activité dans la promotion immobilière.

Il a également fait suspendre sa cotation en Bourse.

Fin mars, la trésorerie du groupe s’élevait à 13 millions d’euros tandis que ses dettes culminaient à 25,3 millions, soit un endettement net de 8,2 millions, selon le communiqué publié vendredi.

Depuis début 2024, plusieurs grands promoteurs (Nexity, Vinci Immobilier, Bouygues Immobilier) ont annoncé des plans sociaux.