Sardaigne : Sublime villa avec piscine à débordement et vue mer

Située dans le contexte fascinant des collines du Monte Moro, la Villa Des Arts, une merveille nouvellement construite, occupe le devant de la scène dans le prestigieux Porto Cervo, sur la côte nord de la Sardaigne.

D’une architecture splendide et ancrée dans les traditions sardes, cette villa allie luxe moderne et beauté séculaire, ce qui en fait une propriété locative recherchée.

Des prestations très haut de gamme

À l’intérieur de la Villa Des Arts, les clients découvriront quatre chambres ensoleillées, quatre salles de bains exquises et une salle de bains de service supplémentaire, conçues pour accueillir jusqu’à huit visiteurs. Idéale comme location pour les familles ou les groupes d’amis, son salon panoramique est équipé d’une télévision et offre une vue mer saisissante. La cuisine insulaire ultramoderne se fond parfaitement dans un somptueux espace salle à manger. Chaque meuble et décoration a été soigneusement sélectionné pour garantir aux locataires une expérience de luxe et de confort inégalés.

Pour ceux qui apprécient la technologie de pointe, la Villa Des Arts ne déçoit pas. La propriété, disponible à la location, dispose d’un système domotique sophistiqué. Cela permet aux locataires de régler l’éclairage et le système audio depuis un écran dédié, garantissant ainsi une expérience de vie futuriste pendant leur séjour.

Une vue sur la mer céruléenne et les collines

Lorsque les locataires sortent de la Villa Des Arts, ils sont embrassés par une terrasse ombragée et une piscine à débordement à couper le souffle qui surplombe la mer. La piscine, point fort de nombreux locataires, dispose d’une cascade personnalisable, ajoutant à son ambiance magique. Entourés de jardins méticuleusement entretenus, les locataires peuvent savourer des moments tranquilles, profitant de la vue sur la mer céruléenne et les collines.

Une piscine à débordement spectaculaire

La particularité de la Villa Des Arts, qui attire de nombreux locataires, est sa majestueuse piscine. Avec un design qui semble s’écouler vers l’infini et des chambres offrant un accès direct à la piscine, il promet une expérience mémorable.

En conclusion, la Villa Des Arts n’est pas seulement une demeure de luxe mais une opportunité de location exceptionnelle dans l’un des endroits les plus pittoresques de Sardaigne. Ceux qui souhaitent louer un coin de paradis ne seront pas déçus.

Prix sur demande. Pour en savoir plus, contactez BARNES International Realty.