Immobilier : Laforêt lance « Les Prix Bleus », une initiative pour relancer le marché

Alors que le marché immobilier montre des signes de reprise, Laforêt relance son opération « Les Prix Bleus », déjà couronnée de succès l’an dernier.

Ce dispositif attendu des acquéreurs est la promesse d’une sélection de biens à prix ajustés, alignés avec les tendances actuelles du marché. Cette opération se déroule dans les agences Laforêt ; alors, rendez-vous du 13 mai au 30 juin pour réaliser son rêve et devenir propriétaire !

Les Prix Bleus : Des prix ajustés pour accélérer la vente

Pour accompagner la relance du marché, Laforêt le sait bien : un ajustement des prix peut faire toute la différence. C’est pourquoi ses conseillers experts accompagneront les vendeurs pour les aider à positionner leur bien au prix le plus juste, en tenant compte des spécificités locales, du type de logement et de ses atouts. L’opportunité d’augmenter leurs chances de vendre plus rapidement et de passer à leur prochain projet de vie.

Les Prix Bleus » bénéficieront d’une mise en avant exceptionnelle

Les biens affichant des « Prix Bleus » bénéficieront d’une mise en avant exceptionnelle, aussi bien dans les vitrines des agences Laforêt, partout en France, que sur le site Internet. Ils profiteront ainsi d’une belle visibilité, augmentant d’autant leur chance d’être repérés par les acheteurs. Pour ces derniers, cette sélection constitue une superbe occasion de trouver le bien de leur rêve et facilitera également leur accès à la propriété.

« Alors que le marché reprend des couleurs, il est crucial que les prix immobiliers reflètent la réalité. Nos conseillers sont là pour s’assurer que chaque bien est proposé au bon prix. L’opération « Les Prix Bleus » a été plébiscitée l’an dernier pour sa capacité à répondre aux besoins des Français. Cette année, nous reprenons le flambeau avec la même promesse de succès », affirme Yann Jéhanno, président de Laforêt.

Rendez-vous en agence pour tenter de remporter 15 000 € !

Pour tout compromis signé dans une agence Laforêt pendant l’opération et concrétisé par un acte authentique d’achat avant le 30 novembre 2024, les acquéreurs participeront à un tirage au sort exceptionnel pour tenter de remporter 15 000 €. De quoi voir définitivement la vie en bleu !