Immobilier : Laforêt lance « L’Estimation verte » incluant pour la 1ère fois la performance énergétique du bien

Jusqu’au 31 mars, Laforêt lance une grande opération : « L’estimation verte ». Durant 2 mois, les propriétaires pourront se rendre dans les agences du réseau pour bénéficier d’une estimation offerte de leur logement. Et, pour la première fois, celle-ci prendra en compte une estimation de la performance énergétique du bien, et ce avant l’établissement du Diagnostic de Performance Energétique. Autre nouveauté : chaque estimation réalisée en agence donnera une chance aux propriétaires de remporter un an de factures d’énergie – une aubaine dans le contexte inflationniste actuel !

L’estimation offerte pour savoir si son logement est «dans le vert»

Après un premier partenariat lancé en 2022 avec Hellio, acteur de référence de la maîtrise de l’énergie, Laforêt continue de s’entourer d’experts du domaine en s’associant aujourd’hui avec KelRénov. Ainsi, depuis le 1er janvier, Laforêt est le 1er réseau d’agences immobilières équipé d’une application d’estimation de la performance énergétique à destination des propriétaires mais aussi des futurs acquéreurs. Ce dispositif innovant permet d’estimer en quelques minutes l’étiquette énergétique d’un logement à partir d’une tablette ou d’un smartphone. Un outil aussi rapide que fiable, basé sur le calculateur 3 CL utilisé par les diagnostiqueurs professionnels, dans sa version simplifiée pour les besoins des particuliers.

« L’application est un outil innovant qui vient s’ajouter à l’expertise des agents immobiliers Laforêt pour offrir des solutions d’accompagnement toujours plus pointues aux acquéreurs ainsi qu’aux propriétaires et leur permettre de réussir leur projet immobilier », conclut Yann Jéhanno.

Une aide à la prise de décision

Grâce à l’application, l’opération « L’estimation verte » sera l’occasion d’inclure l’évaluation de la performance énergétique dans le dossier d’estimation d’un bien. Les agences du réseau Laforêt pourront, avec cette application didactique, ajuster leur estimation mais aussi donner à leurs clients une première idée du classement du DPE, avant même le passage du diagnostiqueur. Il s’agit d’un moyen de les guider dans leurs projets de rénovation en leur permettant d’identifier les travaux et d’anticiper leur coût (que ce soit pour une vente ou une mise en location). Une opération incontournable alors que la loi Climat et Résilience impose de nouvelles obligations aux propriétaires et que 5 millions de logements étiquetés E, F et G doivent aujourd’hui être rénovés en France.

Un an de facture d’énergie à gagner !

Pendant toute la durée de l’opération, chaque propriétaire qui réalisera une estimation (à la vente ou à la location) d’un logement avec une agence Laforêt sera automatiquement inscrit à un grand tirage au sort. À la clé, la possibilité de gagner un an de factures d’énergie, sous la forme d’un chèque d’un montant de 2 000 € ! Cinq gagnants seront désignés à l’issue de ce jeu-concours.

« Aujourd’hui, 7 acquéreurs sur 10 sont prêts à se lancer dans une rénovation visant à obtenir des économies d’énergies. Nous avons choisi de nous associer avec KelRénov pour leur permettre d’accélérer leur projet, en leur fournissant une estimation rapide du montant des travaux nécessaires puis de se lancer en toute confiance », explique Yann Jéhanno, président de Laforêt.