Nomination : Céline Beaujolin, Déléguée générale de l’association Filière Hors-site France

Céline Beaujolin, ancienne Directrice générale de la Fédération Habitat et Humanisme, a officiellement pris ses fonctions en tant que Déléguée générale de la toute nouvelle association nationale des acteurs de la construction hors-site, cofondée par le bailleur 3F, la Société des grands projets et Grand Paris Aménagement, dont l’ambition est de structurer collectivement une nouvelle filière d’excellence tricolore, à même de répondre en partie à la crise du logement en réduisant les temps et les coûts de construction tout en garantissant les qualités environnementales et architecturales des bâtiments.



« Voilà près de 10 ans que je m’engage au quotidien pour permettre aux plus démunis d’accéder à un logement décent, adapté à leur situation. Aujourd’hui, je ne peux que constater que la crise que connaît le secteur du logement a déjà des répercussions graves pour l’ensemble de la société. Nous avons besoin, en France, de solutions de grandes échelles, en mesure de déverrouiller le logement, et plus largement, tout l’acte de construire. Je suis convaincue que l’industrialisation de la construction est une de ces solutions de grande échelle, et c’est la raison pour laquelle j’ai décidé de m’engager auprès de la filière. En massifiant des chantiers plus propres, plus courts, générant moins de nuisances et de recours aux matières premières, avec de meilleures conditions de travail, le hors-site peut réconcilier la France avec la construction et la rénovation », explique Céline Beaujolin, Déléguée générale de l’Association Filière Hors-site France.

Quatre objectifs pour l’association

À la tête d’une association née le 6 mars 2024 et rassemblant déjà 80 membres (architectes, industriels, constructeurs, promoteurs, bailleurs sociaux, aménageurs, mais aussi assureurs ou bureaux de contrôle) la nouvelle Déléguée générale se fixe quatre objectifs pour la première année de son mandat.

aider les acteurs de la filière à faire évoluer leurs pratiques et, plus globalement, fédérer la filière autour du développement de cette nouvelle approche via des groupes de travail interdisciplinaires et de la production de solutions co-construites ;

être représentée sur l’ensemble des régions de France métropolitaine et favoriser l’émergence d’une filière structurée localement, y compris avec l’implantation de nouveaux sites industriels sur le territoire ;

faire adhérer de nouveaux maîtres d’ouvrage à la Charte pour le développement de la construction hors-site, qui engage un volume de 50 % de projets construits horssite d’ici 203. Concrètement, il s’agit d’atteindre à minima 5 millions de m² de bâtiments construits hors-site en France en 2031, ce qui représentera à minima 9 % de la construction neuve en France, contre moins de 1% aujourd’hui ;

objectiver l’impact de la construction hors-site, notamment en termes environnementaux sur la réduction de l’empreinte carbone, l’économie de ressources et l’économie d’eau, mais aussi sur la capacité d’adaptation des produits, leur prix, leur qualité, l’emploi et les conditions de travail des salariés de la filière.



Céline Beaujolin : une femme qui connaît bien le secteur de l’habitat

Céline Beaujolin est diplômée de l’École centrale de Nantes, de l’École des Ponts ParisTech et de l’IAE de Paris. D’abord intéressée par solutionner les problématiques des grands quartiers d’habitat social (gestion adaptée, renouvellement urbain), elle a d’abord travaillé chez un bailleur social, puis dans le conseil en stratégie et en organisation auprès des bailleurs sociaux puis plus largement auprès d’entreprises ETI/PME. Elle vient de passer 8 ans comme Directrice générale de la Fédération Habitat et Humanisme, mouvement associatif qui cherche à répondre à l’enjeu du logement des plus précaires et en plein développement puisqu’il a doublé en 8 ans.