Nomination : Angus Potterton, le nouveau Directeur de Savills France

Le Conseil international en immobilier Savills a annoncé que Boris Cappelle avait quitté ses fonctions de PDG de Savills France. Boris Cappelle dirigeait l’entreprise depuis 2019 et était auparavant à la tête de l’équipe d’investissement après avoir rejoint la société en 2008.

James Sparrow, CEO de Savills UK et EMEA, déclare : « Je tiens à remercier Boris pour tout ce qu’il a fait pour l’entreprise. Sous sa direction, les activités de Savills en France ont connu une croissance significative dans tous les domaines et se sont diversifiées pour offrir un service complet aux clients. Je lui adresse mes plus vifs remerciements pour tout ce qu’il a accompli. »

Parcours d’Angus Potterton

Basé en France depuis début 2024, Angus Potterton devient le nouveau Directeur de Savills France avec effet immédiat. Il a dirigé Savills Irlande pendant 15 ans et était dernièrement PDG de Savills Italie pendant trois ans. Fort de ces expériences, Angus Potterton travaillera aux côtés de l’équipe dirigeante en France pour accélérer la croissance de l’entreprise.

Boris Cappelle ajoute : « Je tiens à remercier les collaborateurs de Savills France, le soutien de notre maison mère et de nos actionnaires, ainsi que nos clients, sans lesquels une telle croissance n’aurait pas été possible. En moins de cinq ans, nous avons presque doublé notre chiffre d’affaires et nos effectifs en renforçant nos équipes existantes et en diversifiant nos activités, tout en développant un réseau régional. Aujourd’hui, Savills France est en mesure d’offrir un service de qualité à 360 degrés à ses clients, et je suis ravi qu’Angus soit là pour poursuivre le développement à long terme de Savills en France. »

Angus Potterton commente : « Savills est une entreprise dynamique en pleine évolution et la France est un pays clé pour soutenir nos clients investisseurs et occupants. Je suis très heureux de participer à la prochaine phase de croissance et j’ai hâte d’accompagner les équipes françaises ainsi que leurs clients. »