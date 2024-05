Immobilier & solidarité : La Fondation l’Adresse récolte plus de 20 000€ pour les enfants malades et leur famille

Cette année encore, la Fondation l’Adresse a relancé son opération, en février, « 1 dessin = 1 soutien » en faveur des 43 associations de l’UNAPECLE qui accompagnent des enfants malades et soutient financièrement leurs parents, souvent confrontés à la difficulté de se loger loin de chez eux pendant la période d’hospitalisation de leur enfant.

Une mobilisation pour les enfants malades et leur famille autour du thème du sport

En cette année olympique, pour la 5e édition, le thème de l’opération était tout trouvé : le sport ! Durant tout le mois de février, les 330 agences du réseau l’Adresse ont proposé aux enfants des écoles et des centres aérés de leur ville de dessiner leur sport préféré, chaque dessin déposé dans une agence l’Adresse entrainant un don de 1 € à la Fondation pour l’UNAPECLE. Tous les dessins collectés ont ensuite été donnés aux enfants hospitalisés pour égayer leur quotidien.

Au total, cette année, plus de 20 000 € ont été récoltés, témoignant de la mobilisation des agences du réseau l’Adresse dans un contexte pourtant compliqué pour leur activité.

« La Fondation l’Adresse est fière de cette mobilisation cette année encore pour une cause importante, malgré un contexte plus difficile pour notre activité. Mais cette opération est aussi une façon de mettre de la gaité et de l’optimisme dans nos agences, sur un thème qui parle aux enfants tout en relayant de bonnes valeurs… C’est positif pour tout le monde ! » explique Béatrice Favat-Poinsot, Présidente de la Fondation l’Adresse.

Plus de 120 000 € récoltés en 5 ans pour aider financièrement les familles d’enfants malades

Cette opération, lancée en 2020 par la Fondation l’Adresse, a permis de récolter au total 120 000 € de dons en 5 ans, dont plus de 50 000 € ces deux dernières années.

« Dans le contexte de marché compliqué que nous connaissons depuis 2 ans, les problématiques de tensions locatives et d’inflation du coût des logements sont encore plus fortes pour les familles doivent accompagner leur enfant hospitalisé. Les fonds reversés chaque année à l’UNAPECLE permettent ainsi d’aider financièrement plus de 50 familles par an en participant aux loyers de logements situés près des hôpitaux. Cela nous semble une cause essentielle pour laquelle nous sommes fiers de nous mobiliser, car être auprès de son enfant est un besoin vital pour une famille touchée par la maladie » conclut-elle.

Source : Fondation l'Adresse