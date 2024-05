Crédit à la consommation : Qui sont les emprunteurs de 2023 ?

L’inflation a baissé en 2023 mais elle est restée importante et impactante pour les Français. Selon l’Insee, en 2023, l’inflation moyenne s’est établie à 4,9 %, après 5,2 % en 2022.

Pour faire face à leur perte de pouvoir d’achat, les Français ont eu recours aux crédits à la consommation et ces demandes sont en hausse (396 000 dépôts sur le site Meilleurtaux, en hausse de 10% par rapport à 2022) : achat d’une voiture, travaux, besoin de trésorerie, ces prêts concernent tout type de ménage, est-ce plutôt des couples ou des personnes célibataires ? Quel type de revenu ont ces emprunteurs ? Vers quel type de prêt se tournent-ils principalement ? Pour quel montant ? Meilleurtaux présente les portraits robots des emprunteurs de 2023.

Les types de prêts, leur durée et le profil de l’emprunteur 2023 vs 2022

Informations sur les prêts 2023 2022 Durée 43 mois 45 mois Age 44 ans 43 Revenus nets emprunteur seul 2495 2422 Revenu nets emprunteur couple 4307 4362 Montant moyen emprunté 8 020€ 10 326€

Type de prêts 2023 2022 Crédit auto 25% 27% Trésorerie 56% 48% Travaux 15% 16% Prêt personnel affecté 4% 9%

« Nous observons que le montant moyen emprunté baisse et que les demandes de trésorerie bondissent. La hausse des taux et la prudence des prêteurs sont les raisons principales de la baisse de l’emprunt. Néanmoins l’augmentation des demandes de trésorerie (plus d’1 demande sur 2) traduit bien les problématiques de liquidités des Français, les demandes n’étant plus liées majoritairement au financement d’un équipement », explique Maël Bernier, porte-parole de Meilleurtaux.

À lire aussi Immobilier Auvergne-Rhône-Alpes : La Banque Populaire crée un second fonds immobilier au service de son territoire avec Midi 2

La situation familiale de l’emprunteur

Crédit auto Travaux Prêt personnel affecté Trésorerie Célibataire 40% 30,0% 50,0% 63% Divorcé(e) 8,70% 9,3% 17,1% 10,7% Marié(e) 35% 42,4% 15,2% 15,2% Veuf(ve) 0,60% 2,4% 3,8% 2,3% Vie maritale / PACS 15,40% 16,3% 13,9% 8,2%

Première remarque, en 2023 tout comme en 2022, les célibataires ont été les plus nombreux à souscrire un crédit à la consommation pour l’achat d’une voiture (40%), pour 35% de couples mariés, 15,40% de pacsés et un peu plus de 8% de divorcés. Deuxièmement, concernant les crédits pour les travaux, de façon assez évidente ce sont les couples mariés qui ressortent le plus (42,4%), devant les célibataires (30%) et les Pacsés (16,3%). Pour les prêts personnels affectés, ce sont les célibataires qui sont en tête du classement (50%), tout comme pour la trésorerie (63%).

Mael Bernier précise : « Nous observons une hausse sur les projets de type travaux et auto des profils avec co-emprunteur (marié ou statut marital). Les banques sont en effet moins frileuses à prêter aux personnes réalisant un projet de ce type à deux, le risque étant moindre car partagé sur deux salaires/revenus. A contrario, sur les projets de type trésorerie, c’est une hausse des profils mono-emprunteur car ce sont logiquement des profils plus « fragiles », qui subissent seuls les augmentations liées à l’inflation et doivent faire face à des problèmes de trésorerie. »

Le montant du prêt par type de prêts

Projet Crédit Auto Travaux Prêt personnel affecté Trésorerie Montant moyen du prêt 13 012 € 11 642 € 6 630 € 4 467 €

Le montant des crédits automobile est en légère hausse depuis 2022 et cela s’explique notamment par l’augmentation des prix des véhicules dû à la hausse du coût de l’énergie et des matériaux. D’un autre côté on note une baisse des prêts personnel affectés. En effet, en cette période d’inflation, les clients s’équipent de moins et achètent pour moins cher. Enfin le montant des prêts pour la trésorerie est lui en hausse depuis 2022.

Mael Bernier commente : « L’inflation impacte les Français et l’évolution des montants moyens des prêts en est la preuve. Que ce soit pour des prêts de trésorerie ou un crédit automobile, ces hausses sont le reflet de la perte de pouvoir d’achat de Français. Selon la Banque de France, la France devrait passer sous la barre des 2% d’inflation cette année, nous espérons… »

Source : Meilleurtaux