Amandine Cruz, directrice chez Vaneau Bac- Saint-Germain, fait le point sur l’immobilier dans le 7ème arrondissement de Paris principalement à Faubourg Saint-Germain au premier trimestre 2024.

Après un mois de janvier 2024 beaucoup plus dynamique qu’à l’habitude, nous avons pensé que la crise serait derrière nous. De nombreux projets, mis en pause depuis le printemps 2023, se sont remis en route suite à la baisse des taux entamée. Cependant, cette nouvelle dynamique a été de courte durée et la frénésie du début d’année s’est arrêtée à la fin du mois de février.



Après un mois de mars calme, avril a laissé présager un regain d’activité, avec des offres de la part d’acquéreurs qui restent malgré tout craintifs en raison du contexte économique. Cette frilosité des acheteurs est palpable et très marquante de ce début d’année 2024, nous devons mener un important travail de pédagogie et d’accompagnement afin de rassurer au mieux notre clientèle.

Des biens d’exception réputés

Les biens d’exception sur le marché du luxe ne connaissent pas la crise, même si certains acquéreurs par principe tentent de négocier. Un appartement avec des prestations parfaites et idéalement situé dans le 7e arrondissement peut toujours être vendu à plus de 30 000 €/m2. Du côté de la Rue Vaneau ou du Bon Marché, les prix se situent entre 14 000 €/m2 et 17 000 €/m2, tandis que de beaux biens en étage élevés peuvent varier entre 18 000 €/m2 et 20 000 €/m2.

Les biens plus “classiques” qui frôlent maintenant les 14 000 €/m2 ont atteint un prix plancher, nous pensons donc qu’ils ne connaîtront pas de nouvelle baisse à l’avenir, le 7e étant un arrondissement très recherché pour son élégance, sa localisation centrale et sa proximité avec des écoles réputées.

Des acquéreurs craintifs et frileux

Les acquéreurs ont été globalement craintifs et ont fait preuve d’une frilosité assez inhabituelle en ce début d’année 2024. Ils sont de plus en plus nombreux à revenir en agence, à visiter, mais ils se montrent beaucoup plus réfléchis dans leur prise de décision, amenant à une hausse des rétractations sur les derniers mois.



De plus, ils n’hésitent pas à faire des offres très agressives, allant parfois jusqu’à -25%, offres refusées mais qui peuvent permettre de trouver un terrain d’entente à -15% pour des biens sans atouts majeurs.



Enfin, la clientèle étrangère devrait être plus présente à l’approche de l’été, bien que les Jeux-Olympiques laissent planer un doute sur l’évolution du marché dans les prochaines semaines.

Des vendeurs à l’écoute et ouverts à la négociation

Les propriétaires ont compris la conjoncture et se sont adaptés, ils ont accepté de prendre en considération le contexte immobilier dans lequel ils vivent aujourd’hui. Ils sont à l’écoute et davantage ouverts à la négociation quand ils possèdent des biens avec défaut, ce qui nous permet de garder une certaine fluidité sur le marché. Ils sont cependant très attachés à l’image du 7e arrondissement et ne sont pas prêts à brader leur bien, d’autant plus qu’ils ont de solides capacités financières, leur permettant ainsi d’attendre un contexte plus favorable s’ils n’ont pas derrière de projet à court terme.

Il est important de souligner une nouvelle tendance que nous devons aux Jeux-Olympiques. En effet, nous avons des vendeurs qui acceptent des baisses de prix à condition que la signature d’acte authentique ait lieu en septembre, afin de leur permettre de louer leur appartement durant l’événement.

Nous restons optimistes pour les prochains mois, malgré un climat économique complexe. L’arrivée des beaux jours est toujours la meilleure période pour notre activité, et la baisse des taux programmée devrait amorcer la reprise, nous pensons sincèrement que le pire est derrière nous.

Paris 7ème : 2 exemples de biens à vendre

SUFFREN/OCTAVE GRÉARD – PARIS 7EME – APPARTEMENT – 135.05 m² – PRIX : 2 350 000 €

Appartement familial rénové et baigné de lumière offrant 3 balcons exposés Sud Ouest et une vue dégagée. Il offre une entrée, cuisine ouverte sur le salon et la salle à manger, 4 chambres, 2 salles de douche et une cave.

GROS CAILLOU – PARIS 7EME – APPARTEMENT – 142.72 m² – PRIX : 3 020 000 €

Appartement familial au 3e étage avec ascenseur. Il comprend une entrée, salon, salle à manger, cuisine indépendante, 3 chambres et 3 salles d’eau. Charme de l’ancien, d’une triple exposition et d’une cave.

Paris 7ème : 2 exemples de biens vendus

RUE CASIMIR PERIER – PARIS 7EME – APPARTEMENT – 96.32 m² – VENDU : 16 000 €/m²

Joli appartement de 96.31 m2 entièrement à refaire, situé au 2e étage. Entrée, double réception, 2 chambres, salle de bains, cuisine séparée. Le tout est agrémenté d’une cave.

RUE DE L’UNIVERSITE– PARIS 7EME – APPARTEMENT – 74.27 m² – VENDU : 20 600 €/m2

Au 3e étage avec ascenseur dans un magnifique Hôtel Particulier du 18ème siècle, appartement de 74.27m2 Entrée, salon avec 3,20 m de HSP, cuisine, 2 chambres, salle de bains. Exposition Ouest. Travaux à prévoir. Cave et gardien.