Loïc Dupré, directeur chez Vaneau Luxembourg, analyse les tendances du 5ème, 6ème et 14ème arrondissements au cours du 1er trimestre 2024.

Le marché immobilier des 5e et 6e arrondissements n’affiche aucune baisse des prix sur ce début d’année 2024 et ces deux secteurs restent parmi les plus chers de Paris. Il y a peu de biens à la vente, la rareté fait ainsi la valeur ce qui permet aux biens d’exception de garder toute leur cote. Concernant le 14e, il se divise en deux sous-marchés. Le nord, absorbé par le 6e, reste un secteur demandé, et l’offre y est de moins en moins importante. Le secteur d’Alésia marque la frontière avec le sud de l’arrondissement qui, lui, connaît une baisse de la demande depuis plusieurs mois.



De plus, nous observons que le 1er trimestre a été très irrégulier, avec un bon mois de janvier puis une accalmie à partir de fin février. L’effet des JO se faisait davantage ressentir en 2023, maintenant les délais sont trop courts d’ici l’événement pour que les investisseurs puissent mener à bien leur projet.

Des prix allant jusqu’à 25 000€/m²

Les biens d’exception peuvent atteindre les 25 000 €/m² , avec une vue dégagée à proximité du Jardin du Luxembourg. Sur le 5e, les prix oscillent aux alentours de 14 000 €/m² pouvant atteindre 20 000 €/m². L’ouest de l’arrondissement, les quartiers Val de Grâce – Luxembourg – Panthéon sont les plus demandés, mais l’offre y est très rare. Ce qui est certain, c’est que nous ne constatons aucune baisse des prix sur ces deux secteurs.



Le 14ème arrondissement de Paris quant à lui affiche des prix plus abordables, qui varient de 12 000 €/m2 à 15 000 €/m2 sur certains secteurs demandés comme le nord de l’arrondissement ou encore le sud vers Montsouris, avec de magnifiques maisons très prisées par de célèbres personnalités.

Nous accompagnons presque exclusivement sur le 14e une clientèle française, les acheteurs étrangers sont majoritairement attirés par le 5e et le 6e. Cependant, les biens de très grande qualité rencontrent un succès grandissant et affichent des prix de plus en plus élevés sur ce secteur.

Des acquéreurs extrêmement vigilants

Nous constatons que les acquéreurs sont extrêmement vigilants tout au long de leur projet d’achat. Ils cherchent à négocier beaucoup plus qu’auparavant, posent des questions de plus en plus précises.

Le rôle des agents immobiliers est encore plus prépondérant et l’accompagnement doit être parfait afin de les rassurer et de répondre à toutes leurs attentes.

La clientèle de notre secteur reste majoritairement française, à hauteur de 90%. Les appartements familiaux sont les plus recherchés, et nous observons que la demande en pied-à-terre à légèrement diminué sur ce début d’année.

Des vendeurs qui ont les reins solides

Majoritairement, les propriétaires que nous accompagnons vendent afin de profiter de leur retraite dans leur résidence secondaire. Sur les 5e et 6e arrondissements, les vendeurs ont les reins solides et peuvent attendre que le marché reparte à la hausse, ce qui explique la rareté actuelle de l’offre sur ce secteur pourtant très demandé.

Les mois prochains s’annoncent comme une véritable bataille, il ne faudra rien lâcher, toutes les étapes vont demander aux acteurs de l’immobilier des efforts considérables.

Il est plus que jamais nécessaire d’être professionnel dans tous les domaines afin d’accompagner les vendeurs dans leur prise de conscience du marché et les acquéreurs qui sont de plus en plus exigeants.

Paris 5ème et 6ème arrondissements : 2 exemples de bien à vendre

SAINTS-PÈRES – PARIS 6EME – APPARTEMENT – 127.62 m2 – PRIX : 2 700 000 €

Appartement traversant au 2e étage bénéficiant d’une terrasse de 12 m², galerie d’entrée avec alcôve, enfilade de réceptions, 2 salons, salle à manger, cuisine séparée, 2 chambres, bureau, salle de bain et salle de douche.

SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS – PARIS 6EME – APPARTEMENT – 173.02 m² – PRIX : 4 200 000 €

Appartement traversant au 3e étage offrant une belle vue dégagée. Ce bien se compose d’une entrée, double séjour avec cheminée, cuisine indépendante, 2 chambres, salle de bains, salle d’eau, cave et double parking.

Paris 5ème et 6ème arrondissements : 2 exemples de biens vendus

RUE D’ASSAS – PARIS 6EME – APPARTEMENT – 107.01 m² – VENDU : 21 000 €/m²

Charmant appartement de 107.01 m² au 4e étage avec ascenseur. Il est traversant et lumineux, à fort potentiel. Entrée, cuisine en verrière, séjour, 3 chambres, salle de bains, salle d’eau. Gardien et cave.

RUE LE VERRIER – PARIS 6EME – APPARTEMENT – 100.5 m2 – VENDU : 16 200 €/m²

Appartement traversant et lumineux avec une terrasse de 10 m2. Au calme absolu il bénéficie de belles expositions. Vaste séjour, salle à manger, cuisine équipée, 2 chambres, salle de bains. Cave et box.