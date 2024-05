Immobilier : La Success story de Valon Muhadri, gérant des agences Laforêt à Brunoy, Yerres et Montgeron

Valon Muhadri, 34 ans, a déjà ouvert trois agences au sein du réseau Laforêt. La clé de son succès ? Il a osé se lancer et il exerce son métier avec une passion et une détermination sans faille !

Au départ, c’est un ami de Valon Muhadri qui oriente le jeune homme vers les métiers de l’immobilier. Convaincu que celui-ci a le profil idéal pour ce secteur, il le met en relation avec une connaissance qui le recrute dans son agence en tant que conseiller.

Dès ses 1ers pas dans l’immobilier, Valon Muhadri performe » au-delà des attentes

Valon Muhadri va rapidement y faire ses preuves. L’immobilier devient, en effet, très vite, une passion chez le jeune homme. Dès la première année, il performe au-delà des attentes. Alors, quand son employeur décide d’ouvrir une seconde agence, il lui en confie naturellement la direction. Une expérience qui va apprendre à Valon le sens des responsabilités, mais va aussi lui permettre de se forger une très bonne réputation dans le secteur de l’immobilier.

Une 1ère agence avec Laforêt

Quelques années plus tard, c’est une nouvelle aventure qui commence pour Valon, démarché par plusieurs enseignes immobilières. À l’époque, il hésite à se lancer en tant qu’indépendant ou à intégrer un réseau. Un entretien avec les équipes de Laforêt achève de le convaincre. C’est avec cette enseigne qu’il va ouvrir sa propre agence. Laforêt fait en effet la différence par le dispositif d’accompagnement qu’elle propose : aide à la recherche du local, constitution du dossier bancaire, formation… Tout est fait pour faciliter les premiers pas du franchisé.

« Laforêt m’a offert une formation diplômante, me permettant de disposer de toutes les cartes professionnelles et d’ouvrir ma première agence à Brunoy, juste à côté de chez moi », explique Valon.

Oser se lancer : une aventure qui en vaut la peine !

Cinq ans plus tard, Valon a ouvert non pas une, ni deux, mais trois agences Laforêt. En plus de celle de Brunoy, il en détient également une à Yerres et une autre à Montgeron, toujours dans l’Essonne.

« En rendez-vous, appliquer la méthode apporte un gage de professionnalisme et d’efficacité ; elle démontre notre réelle connaissance du marché », précise Valon.

Son conseil aux futurs franchisés ? Ne jamais baisser les bras

« Ne pas hésiter à entrer dans un réseau et, surtout, ne jamais se décourager. Les hauts et les bas font partie intégrante de notre métier. Il faut être capable d’anticiper sans cesse les évolutions du marché. En étant attentifs aux clients et toujours disponibles pour eux, les résultats sont au rendez-vous », conclut-il.