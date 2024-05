« Si nos collaborateurs se sentent bien dans l’entreprise, nos clients seront satisfaits ! », Line de Kilmaine (Citya Immobilier)

Entrée dans le groupe en qualité de stagiaire en 2001 dans le cadre de ses études, elle en deviendra la directrice des ressources humaines en 2003. L’entreprise compte alors une dizaine d’agences et 250 collaborateurs. À l’époque plus jeune DRH de France pour cette taille d’entreprise, elle dirige aujourd’hui une équipe de plus de 50 personnes qui édite mensuellement plus de 7 000 bulletins de salaire et gère un budget formation de près de 4 millions d’euros pour les 4 500 collaborateurs Citya Immobilier. Rencontre avec Line de Kilmaine.

MySweetImmo : Quel est le rôle d’un DRH dans un groupe comme Arche ?

Line de Kilmaine : Notre mission est d’assurer l’évolution, la mobilité et le bien-être des collaborateurs avec une grande fluidité dans leurs parcours et leur communication avec toutes les strates hiérarchiques.

Si nos collaborateurs se sentent bien dans l’entreprise, nos clients seront satisfaits.

Nous cherchons à maintenir un taux de turnover le plus bas possible, mais nous savons que certaines fluctuations sont inévitables compte tenu des acquisitions et des mouvements démographiques naturels.

MySweetImmo : Pour faire évoluer vos équipes vous misez sur la formation ?

Line de Kilmaine : Oui, la formation continue c’est notre priorité. Nous y consacrons un budget d’environ 4 millions d’euros par an, c’est 10 fois plus que l’obligation légale.

Il est crucial de former les collaborateurs dès le début de leur parcours professionnel. Nous avons actuellement 300 alternants au sein de CITYA, un nombre en hausse d’environ 20% chaque année. Nos alternants sont intégrés et formés dès leur plus jeune âge professionnel afin de développer des compétences solides et de progresser rapidement. Nombreux d’entre eux restent d’ailleurs chez nous et y font de belles carrières.

À tous les niveaux de l’entreprise, nous sublimons les qualités de nos collaborateurs via une palette de formations techniques et comportementales, sur plus d’une cinquantaine de métiers différents. Outre une grande fierté, cela génère une forte énergie collective.

MySweetImmo : Parlez-nous du fameux parcours d’intégration des nouveaux collaborateurs ?

Line de Kilmaine : Tous les nouveaux collaborateurs – de l’hôtesse d’accueil de Menton au gestionnaire de copropriété de Strasbourg, participent à un stage d’intégration de plusieurs jours sur notre campus à Tours. Pour exemple, l’hôtesse d’accueil va y vivre le quotidien d’une hôtesse confirmée, qui va la prendre en charge et lui apprendre les bons réflexes. C’est important, parce que si une agence immobilière n’a pas une bonne hôtesse d’accueil, tout se grippe derrière…

D’une façon générale, tous les collaborateurs recrutés ou appartenant à un cabinet racheté, vivent cette immersion avec les directions métiers. La visite du siège qui la clôture, permet en outre de désacraliser le siège social et de rendre chacun abordable.

S’agissant des nouveaux directeurs recrutés, nous avons à cœur de les préparer aux futures responsabilités qu’ils embrasseront auprès de leurs équipes et de leurs clients. Ainsi, dans le berceau historique de Citya Immobilier, ils se familiarisent aux valeurs de l’entreprise grâce à un accompagnement de qualité de la part de dirigeants confirmés.

Enfin, notre Président, Philippe Briand, et notre Directeur Général, Frédéric Chaminade, prennent également le temps, chaque semaine, d’intéresser ces futurs chefs d’entreprise aux sujets stratégiques de la maison.

MySweetImmo : Cette immersion intensive est coûteuse pour l’entreprise…

Line de Kilmaine : Bien sûr, mais elle est essentielle pour permettre aux nouveaux venus de se familiariser avec notre culture et nos pratiques. Dans nos entreprises, nous cherchons à recréer des ambiances de famille. Notre fierté ? Les patrons salariés de nos succursales qui cultivent le même goût pour l’entrepreneuriat que nos franchisés !

Line de Kilmaine : Le suivi des employés après leur formation initiale est tout aussi rigoureux. Notre service intégration s’assure que les nouveaux collaborateurs ont tous les outils, l’attention et l’écoute pour bien s’intégrer et travailler dans les meilleures conditions. Des vérifications sont effectuées au bout d’un mois, de trois mois et de six mois pour s’assurer que tout se passe bien et que les formations requises ont été suivies. Cela permet de détecter et de corriger rapidement les problèmes potentiels.

Nous suivons également nos talents : l’année dernière, 43 collaborateurs ont été promus directeurs par promotion interne.

De plus, la validation des acquis d’expérience mise en place avec notre partenaire IMSI est une opportunité pour certains collaborateurs (plus de 50 cette année) de faire reconnaitre leur expérience par un diplôme prestigieux.

MySweetImmo : Que pouvez-vous nous dire de la culture d’entreprise ?

Line de Kilmaine : La culture d’entreprise chez Arche est fortement influencée par son président Philippe Briand connu pour son implication personnelle et son soutien direct aux collaborateurs. Il y a un juste équilibre entre les exigences de l’entreprise et la bienveillance envers les collaborateurs. Cela crée un environnement de travail motivant et inspirant.

MySweetImmo : Quid de votre politique en matière de parité, de diversité et d’inclusion ?

Line de Kilmaine : Ce sont des valeurs fondamentales. Nous ne faisons pas de discrimination positive mais près de la moitié de nos agences sont dirigées par des femmes. La diversité des équipes est vue comme une richesse et une source d’enrichissement mutuel.