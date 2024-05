Immobilier : iad lauréat de la promotion 2024 du programme French Tech Next40/120

Le groupe iad poursuit son ascension dans l’écosystème French Tech au sein du Next40/120 comptant pour la 3e année consécutive parmi les 120 start-up françaises les plus performantes et en chemin pour devenir leaders de rang international.

Avec 20 000 mandataires en France et dans le monde, 65 000 transactions et un chiffre d’affaires 2023 de 536 M€, la licorne française de la proptech confirme son statut d’acteur majeur du marché de l’immobilier.

Pour la troisième année consécutive, le groupe iad poursuit intègre le Next40/120, le programme d’accompagnement French Tech Next40/120 qui encourage l’émergence de leaders technologiques de rang mondial, en les faisant bénéficier d’un accompagnement renforcé de l’État.

« Nous sommes fiers de contribuer à l’attractivité de notre pays, de faire rayonner la France partout sur la planète en apportant un modèle et des solutions solides à un secteur aussi crucial que celui de l’immobilier et du logement », précise Clément Delpirou, Président du groupe iad.

iad présent en Floride ou au Royaume-Uni depuis 2023

Depuis 2008, iad s’attache à transformer et renouveler en profondeur la manière de voir l’immobilier. En première ligne pour s’imposer sur les marchés mondiaux, en 2023 iad a fait preuve d’un fort dynamisme à l’international en multipliant les acquisitions lui permettant de se développer récemment en Floride ou au Royaume-Uni.

« Cette solidité, nous la devons avant tout à nos entrepreneuses et à nos entrepreneurs et leur capacité à développer un modèle d’entreprise disruptif dont le poids dans l’économie française et à l’international demain sera encore plus important qu’aujourd’hui. Les vocations, les reconversions, les emplois, toute la valeur que nous créons, notre engagement humain, technologique, en faveur de l’environnement de la parité́ et de l’inclusion, du pouvoir d’achat s’exportent désormais par-delà̀ les frontières, s’ancrent dans nos quotidiens partout dans le monde », conclut Clément Delpirou.