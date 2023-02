Immobilier /Bilan 2022 : SAFTI enregistre des résultats records et fait son entrée dans la French Tech Next40

Le ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a dévoilé lundi 20 février les entreprises qui font partie de la sélection du « French Tech Next40 », qui réunit les 40 start-up les plus performantes de l’écosystème technologique. SAFTI, réseau de conseillers immobiliers indépendants, qui a basé son développement sur un modèle « digitale-native », sans agence physique, intègre la sélection pour la 1ère fois.

300 salariés basés à Toulouse et 6 500 conseillers en Europe

« Rejoindre le French Tech Next40 est une grande fierté, qui est partagée par l’ensemble de l’équipe et de nos 6 500 conseillers, précise Gabriel Pacheco, Président et cofondateur de SAFTI. Cela vient récompenser un travail collectif acharné et un modèle de croissance unique dans l’immobilier digital, qui repose sur des actifs technologiques de pointe et des conseillers de grande qualité, présents sur tout le territoire et depuis quelques années en Europe. C’est enfin un signal important pour la French Tech toulousaine et la vitalité de nos territoires.»

26 000 transactions réalisées sur l’année pour une valeur de marché globale de 5,6 milliards d’euros

SAFTI a enregistré un chiffre d’affaires de 210 millions d’euros en 2022, et affiche ainsi une croissance annuelle moyenne de 35% sur les 5 dernières années. Rentable depuis ses débuts en 2010, SAFTI a réalisé l’an passé 26 000 transactions immobilières, représentant une valeur de marché globale de 5,6 milliards d’euros.

Et les conseillers du réseau performent en 2022 : 823 000 € de chiffre d’affaires annuel pour le meilleur conseiller du réseau. Près de 40 conseillers excèdent le chiffre d’affaires annuel de 300 000 €. Et près de 700 conseillers dépassent le chiffre d’affaires annuel de 100 000 €.

SAFTI se développe en Allemagne, en Espagne et au Portugal

Le modèle SAFTI a notamment convaincu Permira, acteur majeur de l’investissement dans les sociétés de croissance, d’arriver au capital en 2021 pour accélérer le développement. SAFTI a ainsi franchi différents jalons stratégiques l’an passé, parmi lesquels l’arrivée en Allemagne, le développement et le recrutement de nouveaux conseillers en Espagne et au Portugal (800 au total) et la poursuite de la structuration de l’équipe de direction, afin de soutenir cette ambition.

Le volet technologique a lui aussi été renforcé significativement, avec la croissance de 50% de l’équipe « tech » (+ de 70 personnes actuellement) et le lancement de nouveaux outils innovants et différenciants dans le cadre de la plateforme – notamment le déploiement de « Géociblage », une solution à base d’intelligence artificielle qui permet de restituer une carte des biens vendus dans un quartier et de géolocaliser un bien selon des critères précis. Mais aussi l’optimisation continue de l’application mobile SAFTI Connect, outil facilitant la relation des conseillers SAFTI avec des apporteurs d’affaire.

SAFTI compte poursuivre sa dynamique de croissance rentable, à travers différents leviers

SAFTI veut se développer à l’international et ambitionne de déployer son réseau en Italie où de nombreuses opportunités sont à saisir, et souhaite renforcer ses positions dans les marchés où la société est présente.

SAFTI prévoit de recruter de nouveaux talents parmi les 250 salariés au siège à Toulouse : des profils « tech », ainsi que des coachs et consultants en immobilier, dont la mission est de conseiller et d’épauler les conseillers sur le terrain.

Former les conseillers SAFTI pour en faire de véritables entrepreneurs

Un effort tout particulier sera réalisé pour former et accompagner l’évolution des 6 500 conseillers du réseau, avec l’ambition d’en faire de véritables « entrepreneurs », capables d’animer des équipes sur leurs différents territoires. Plaçant l’humain au cœur de son développement, SAFTI s’est d’ailleurs vu décerner le label HappyIndex®/Atwork qui valorise les entreprises où il fait bon travailler, avec un NPS (Net Promoteur Score) très élevé de 75 auprès de son réseau. Dans cette perspective, SAFTI projette de dépasser le demi-milliard d’euros de chiffre d’affaires et la barre des 10 000 conseillers dans les 5 ans à venir.

« SAFTI va continuer à bénéficier de tendances de marché favorables à long-terme, avec des réseaux de mandataires qui gagnent des parts de marché croissantes dans l’immobilier intermédié et digital, puisque désormais 95 % des acheteurs recherchent leurs biens sur le web. Notre marge de progression est conséquente, et grâce à une équipe ambitieuse et le soutien de nos partenaires, y compris de la French Tech, nous sommes très optimistes quant à l’atteinte de nos objectifs de développement », complète Gabriel Pacheco.