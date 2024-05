Immobilier Paris 15ème nord :  » Des baisses de prix de 11% en un an, surtout pour les biens avec défauts ou gros travaux »

Fanny Bardon, directrice chez Vaneau Sèvres- Lecourbe, fait le point sur le marché immobilier dans le nord du 15ème arrondissement de Paris.

Le début d’année 2024 a été extrêmement dynamique pour notre agence Vaneau Sèvres-Lecourbe, avec une croissance à trois chiffres sur le premier trimestre par rapport à 2023, portée par un mois de janvier exceptionnel. Indéniablement, nous avons bénéficié de l’amorce de la baisse des taux qui a permis de débloquer de nombreux dossiers.

Des baisse de prix de 11% en un an

Les prix sur le premier trimestre 2024 affichent une baisse de -11% par rapport au début d’année 2023, tendance majoritairement concentrée sur les biens avec défauts ou avec de nombreux travaux à prévoir. Les rez-de-chaussée et les premiers étages sont également impactés.



En revanche, les appartements en dernier étage et sans défauts continuent à se vendre à des prix très élevés et sont très recherchés. Ainsi, Dans le secteur Porte de Versailles, les prix oscillent autour de 10 000 €/m², 10 500 €/m² à Convention, 11 000 €/m² à Vaugirard, 12 000 €/m² à Montparnasse et enfin, 14 000€/m² dans le secteur de Breteuil. Les secteurs les plus demandés sont le 15e Nord proche du 7e, ainsi que les biens à proximité de la ligne 6 du métro.

Parfois, les offres à -20% sont acceptées

Nous sommes sur un marché d’acquéreurs. Ces derniers savent qu’ils ont la main et en profitent pour faire parfois des offres très agressives. Cela arrive qu’ils se positionnent sur plusieurs biens à la fois, c’est une tendance assez récente, ils peuvent ainsi se positionner sur la négociation la plus intéressante. Ce sont majoritairement les petites surfaces qui sont concernées par ce genre de pratique.

Certains acquéreurs font des offres jusqu’à -20%, et parfois cela fonctionne, car il arrive que des vendeurs soient prêts à revoir leur copie à partir du moment où ils ont des offres fermes entre les mains, et dans l’idéal sans conditions suspensives.



Le début d’année 2024 a été marqué par une forte présence inhabituelle de la clientèle étrangère sur le 15ème arrondissement qui est traditionnellement plus recherché par les acquéreurs français. Ainsi, nous avons par exemple accompagné des belges, des chinois ou encore des américains en quête de pied-à terre ou à la recherche d’un logement pour leur enfant qui étudie à Paris. La clientèle étrangère a représenté jusqu’à 20% de notre activité sur le premier trimestre.

Optimisme relatif sur l’activité

Les vendeurs sont majoritairement des personnes seules, d’un certain âge qui souhaitent réduire leur surface, mais nous avons également quelques couples avec enfants qui quittent leurs appartements pour acquérir plus grand. Il y a aussi parfois quelques départs en province, 3 depuis le début d’année 2024.

Nous sommes très optimistes sur la tendance de l’activité jusqu’au mois de juin. En revanche, nous risquons d’être quasiment à l’arrêt pendant les Jeux Olympiques et ce jusqu’à la rentrée. Nous anticipons en revanche un nouveau pic d’activité à la rentrée de septembre avec les personnes qui auront mis en pause leur projet durant l’été.

Paris 15ème : 2 exemples de biens à vendre



PASTEUR – PARIS 15EME-APPARTEMENT – 129 m2 – PRIX : 1 850 000 €

Bel appartement rénové avec gardien situé au 5e étage, qui a su conserver tout le charme de l’ancien. Il offre une galerie d’entrée, double séjour avec balcon exposé Ouest, cuisine équipée, 2 chambres, salle de bain et cave.

LOURMEL – PARIS 15EME – APPARTEMENT – 137.72 m² – PRIX : 1 985 000 €

Appartement rare au dernier étage, offrant une vue panoramique sur la Tour Eiffel et les toits de Paris. Il comprend une terrasse végétalisée et aménagée de 156.28 m² , 3 chambres, salle de bains, salles de douche.

Paris 15ème : 2 exemples de biens vendus

CHARLES-MICHELS – PARIS 15EME – APPARTEMENT – 70.55 m2 – VENDU : 9 450 €/m²

Agréable appartement en étage avec ascenseur offrant une belle vue déagée. Il comprend une entrée, double séjour de 31 m², cuisine équipée contemporaine, 2 chambres, salle d’eau. Transports proches.

VILLA POIRIER – PARIS 15EME – APPARTEMENT – 87.03 m2 – VENDU : 9 600€/m2

Dans une impasse très recherchée, appartement situé au 3e étage. Il offre une entrée, séjour, cuisine, 2 chambres, salle de bains, cave. Parking en sus du prix est disponible.