Journée mondiale de l’environnement : Foncia renouvelle son opération de recyclage au profit de ses clubs de rugby partenaires

Entreprise engagée sur l’ensemble du territoire, Foncia s’est investie depuis 2021 auprès de plus de quarante clubs de rugby amateur à fournir aux jeunes joueurs et joueuses de ces clubs des tenues de match écoconçues.

Un engagement confirmé envers les clubs de rugby amateur

Avec les clubs de rugby partenaires ainsi qu’avec le Racing 92 dont Foncia est sponsor officiel, Foncia se mobilise chaque saison à travers des actions en faveur de l’inclusion, de la solidarité et de l’environnement. Dans cette logique, Foncia a initié la saison dernière une opération de collecte de vêtements de sport usagés afin d’être broyés, fondus et transformés en coupelles éco-responsables de sport, puis redistribuées aux clubs de rugby soutenus par les agences Foncia Transaction impliquées dans l’opération. Lors de cette première opération, pas moins de 7 agences et leurs clubs partenaires s’étaient portés volontaires et ont récolté 30 kg de vêtements de sport usagés.

Face au succès de la première édition, ce sont désormais 15 agences Foncia Transaction et leurs clubs partenaires qui ont décidé de se mobiliser pendant un mois, créant ainsi un lien unique entre les clubs sportifs, leurs membres et les équipes de Foncia derrière cette initiative porteuse de sens.

Concrètement, du 27 mai au 28 juin 2024, les agences Foncia Transaction et les clubs mettront en place au sein de leur structure des dispositifs de collecte de vêtements. Les vêtements collectés seront ensuite recyclés en France par Nolt, spécialiste de l’équipement sportif responsable et durable.

« Nous avons toujours eu à cœur chez Foncia de mobiliser le plus grand nombre, tant nos collaborateurs, que nos partenaires et clients pour faire vivre des initiatives engageantes. C’est pour cela que nous sommes fiers de soutenir des actions qui sont le reflet de nos engagements RSE et d’y associer nos partenaires. Cette année, grâce aux liens que nous avons tissés avec de nombreux clubs de rugby, notre opération de collecte de maillots usagés s’étend progressivement à de nouveaux territoires », commente Anne-Laure Sanguinetti, directrice de la communication de Foncia.

Une action menée en collaboration avec le Racing 92

Dans le cadre du partenariat historique entre Foncia et le Racing 92, à l’occasion de la dernière journée du Top 14 opposant le Racing 92 à la Section Paloise le samedi 1er juin au stade de l’Abbé-Deschamps à Auxerre, des points de collecte seront répartis dans les coursives du stade de l’Abbé-Deschamps.

Un stand Foncia accueillera 3 joueurs du Racing 92 pour une séance de dédicace en avant match dont Camille Chat, l’enfant du pays auxerrois. Un atelier d’upcycling permettra de fabriquer des porte-clés et bracelets à partir de ballons de rugby usagés. Une haie d’honneur composée de 40 jeunes joueurs de clubs de rugby partenaires de l’opération sera également érigée.

« Le Racing 92 est fier de s’engager une nouvelle fois avec son partenaire Foncia autour d‘une action positive et impactante à l’occasion de la journée mondiale de l’environnement. En tant qu’acteur du sport et du territoire, il est important pour l’ensemble du club de pouvoir s’investir dans une opération de cette ampleur. Le lien de Foncia avec le rugby amateur et son engagement tout au long de la saison est un reflet des valeurs de notre sport », précise Laurent Travers, président du Racing 92.

Clubs de rugby participants Agences Foncia Transaction participantes Normandie Valkyries Normandie RC​ Foncia Transaction Rouen57 Rue du Général Leclerc, Rouen, 76000 Section Lexovienne Rugby Foncia Transaction Lisieux 9 avenue Victor Hugo, 14 100 Lisieux Nouvelle-Aquitaine RC Bègles XIII Foncia Transaction Bordeaux Chartrons70 cours Portal, 33 000 Bordeaux Stade Poitevin Rugby Foncia Transaction Poitiers Carnot55 rue Carnot, 86 000 Poitiers Centre-Val de Loire RC Orléans Foncia Transaction Orléans

17 Rue Bannier, 45000 Orléans AC Luynes Rugby Foncia Transaction Tours

21 Rue Charles Gille, 37000 Tours Pays de la Loire Foncia Transaction Saint Jean de Mont24 Esplanade de la Mer, 85160 Saint-Jean-de-Monts Provence-Alpes-Côte d’Azur Foncia Pertuis81 Cr de la République 84120 Pertuis CARF Rugby Foncia Transaction Fréjus St-Raphael789 Boulevard d’Alger, 83 600 Fréjus RC Briançon Foncia Transaction Briançon26 Avenue Maurice Petsche, 05100 Briançon Ile-de-France RC Cergy Pontoise Foncia Transaction Pontoise 6 rue de Gisors, 95 300 Pontoise AS Lagny Foncia Transaction Bussy Saint Georges

Jardin des Délices, 4 Place de la Marne, Av. Jacques Cartier, 77600 Bussy-Saint-Georges ROC Giffois Foncia Transaction Paloise

161 rue de Paris, 91120 PALAISEAU Paris Foncia Transaction Paris VX141 Av. Emile Zola, 75015 Paris Hauts-de-France AC Soissons Foncia Transaction Soissons3 Rue du Beffroi, 02200 Soissons