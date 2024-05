Immobilier : Une table de Robert Mallet-Stevens retrouvera bientôt sa place à la Villa Cavrois

Cette table, mise en vente par Christie’s, a été préemptée par le Centre des monuments nationaux avec une participation financière de la fondation La Marck. Cette acquisition est une étape décisive pour le remeublement du hall-salon, tant elle structure la pièce centrale de la villa. La table monumentale en noyer retrouvera d’ici quelques mois son emplacement d’origine.

La villa Cavrois, un chef d’oeuvre de l’architecture moderniste

Conçue par Robert Mallet-Stevens, terminée en 1932, la villa Cavrois, dans le département du Nord, est considérée comme un chef d’oeuvre de l’architecture moderniste. Appartenant à la famille jusqu’en 1987, elle subit de nombreux dommages entre 1988 et 2001, bien qu’elle ait été classée monument historique le 10 décembre 1990.

Acquise par l’Etat en 2001, elle est remise en dotation à son opérateur de référence, le Centre des monuments nationaux, en 2008, afin qu’il assure la restauration du parc et des inférieurs, la mise en valeur et la présentation au public de ce monument majeur du XXème siècle. Le CMN a ainsi achevé la vaste campagne de restauration du clos et du couvert engagée par la Direction régionale des affaires culturelles du Nord-Pas-de-Calais en 2003.

Le coût de l’ensemble des travaux pour la sauvegarde de la villa et de son parc est évalué à près de 23 millions d’euros. Cet ambitieux chantier de restauration est un symbole de l’engagement de l’Etat en faveur de la protection du patrimoine du XXème siècle et du dynamisme culturel des territoires.

La villa Cavrois restaurée dans son état de 1932 (avec ses sous-sol où l’on peut retrouver la matériauthèque) ainsi que son parc ont été ouverts au public pour la première fois le samedi 13 juin 2015.

À lire aussi Cannes : 3 adresses où sortir pendant le Festival

Remeubler avec les pièces d’origine cette icône de la modernité

Depuis 2009, le Centre des monuments nationaux œuvre à la remise en valeur de ce monument majeur du XXe siècle, en poursuivant une politique d’acquisition raisonnée afin de le remeubler.

Le retour des œuvres dans les lieux pour lesquels elles ont été conçues fait partie de la démarche patrimoniale de l’État en faveur de cette icône de la modernité. L’inventaire des collections à partir des photographies anciennes a permis l’identification puis la localisation d’une partie du mobilier d’origine, conservé presque en totalité en mains privées.

À lire aussi Cuisine : Et si vous cédiez à la tendance du printemps !

Une table commandée par l’architecte Robert Mallet-Stevens

Cette table de Robert Mallet-Stevens était à l’origine placée au centre du vaste hall-salon de la villa Cavrois au milieu d’un large tapis, entourée de plusieurs fauteuils.

Vue du hall-salon depuis la mezzanine où sera prochainement installée la table de Mallet Stevens

De forme longitudinale, à double plateau, la table est montée sur un piètement cylindrique à la manière de pilotis renforcé à la base par des montants pleins, au centre de hall-salon et sur l’ensemble des tables et des fauteuils. Elle présente un second plateau plus étroit qui lui confère une allure très architecturée, tout en la monumentalisant.

L’album de photographies de Paul Reifenberg et Albin Salaün représentant la villa en 1932 et en 1934

L’acquisition par le CMN en octobre 2017 d’un album de photographies de Paul Reifenberg et Albin Salaün représentant la villa en 1932 et en 1934 (dont treize vues inédites) facilite également les recherches destinées à retrouver les éléments d’origine du monument et constitue une source d’informations considérable pour une présentation au plus près de son état d’origine.

Hall de la villa Cavrois – Crédit photo : Albin Salaün