Nomination : Céline Savy devient Directrice de la Communication et du Marketing chez CBRE France

Céline Savy a rejoint CBRE France en tant que Directrice de la Communication et du Marketing depuis le 22 avril et supervise désormais la stratégie communication et marketing pour les activités du groupe en France. Elle est rattachée à Fabrice Allouche, Président de CBRE France.

« Je suis ravie de rejoindre CBRE France, spécialiste en conseil immobilier d’entreprise, dont les projets de croissance sont passionnants et enthousiasmants tant le monde de l’immobilier se transforme. C’est une belle opportunité que de contribuer au développement et au rayonnement de cette très belle marque sur l’ensemble du territoire et ce, avec le soutien d’une équipe dynamique, en s’appuyant sur des expertises pointues, des talents engagés et des valeurs incarnées au quotidien », explique-t-elle.

Une expertise et une connaissance de la communication et du marketing

Titulaire d’un DESS Marketing et Communication des Entreprises de l’Université Paris Panthéon ­Assas et d’un Executive Master en Communication de Sciences Po Paris, Céline Savy travaille depuis plus de 20 ans dans le secteur financier où elle œuvre à la définition de la communication interne et externe et au développement des outils marketing pour différentes banques de renommée internationale.

En 2005, elle rejoint le groupe bancaire ABN AMRO en France au sein duquel elle occupe différents postes : successivement Responsable de la Communication interne de la banque de financement et d’investissement (2005­-2008), puis Directrice de la Communication et du Mécénat de Neuflize Vie (2008­-2015) et enfin Directrice­ adjointe de la Communication de la banque privée Neuflize OBC (2015­-2018). En 2019, elle rejoint la banque ING en France en tant que Directrice Communication, RSE et Affaires Publiques. Avant de rejoindre CBRE France, Céline Savy était depuis 2020, en charge de la communication et du marketing du marché épargne et gestion de patrimoine de Generali France.

« Nous nous réjouissons de l’arrivée de Céline au sein de CBRE. Son expertise et sa connaissance de la communication et du marketing sont des atouts précieux pour accélérer notre transformation et renforcer notre proposition de valeur auprès de nos clients et partenaires », conclut Fabrice Allouche, Président de CBRE France.

Source : CBRE France