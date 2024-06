Crédit immobilier : Les banques proposent des prêts à taux bonifiés proches de 1 % pour les primo-accédants 

En juin, la plupart des barèmes reçus par les courtiers en crédit sont encore orientés à la baisse, de 0,05 point à 0,30 point. En moyenne, la baisse constatée est de 0,10 point. Ces mouvements concernent majoritairement des banques régionales, mais aussi une banque nationale ! En outre, certaines banques accordent en plus des décotes sur les taux affichés, jusqu’à 0,4 point, en fonction de la performance énergétique du bien, l’âge des emprunteurs ou le niveau d’apport ou de revenus, c’est-à-dire en fonction de leur appétence à financer ce type de clients.

« Avant la trêve estivale, les banques ont la volonté de proposer des offres attractives pour capter de nouveaux clients dans un marché qui frémit, sans pour autant être encore très dynamique… Ces nouvelles baisses de taux, sans doute liées également à l’anticipation de la baisse des taux de la Banque Centrale Européenne le 6 juin, sont de bonnes nouvelles pour ceux qui ont un projet immobilier et peuvent désormais emprunter, avec un bon dossier, à des taux proches de 3,5 % », se réjouit Julie Bachet, directrice générale de Vousfinancer.

« Dans ce contexte de baisse progressive et continue des taux, la décision de la BCE ne devrait pas avoir d’impact supplémentaire immédiat sur les taux. Ceux-ci devraient poursuivre leur mouvement de décrue dans les prochaines semaines, avec une ampleur qui dépendra toutefois du nombre de baisses successives des taux de la BCE mais aussi de leur ampleur, deux éléments sur lesquels on a encore que peu de visibilité… », complète Sandrine Allonier, porte-parole de Vousfinancer.

En moyenne, il est actuellement possible d’emprunter à 3,55 % sur 15 ans, 3,75 % sur 20 ans et 3,95 % sur 25 ans, mais les taux les plus bas négociés atteignent 3,3 % sur 15 ans, 3,4 % sur 20 ans et 3,6 % sur 25 ans.

Des prêts à taux bonifiés, notamment pour les primo-accédants, qui font sensiblement baisser le coût du crédit !

Même si, désormais, le prêt à taux zéro est recentré sur le neuf et ne concerne plus les projets de constructions de maison individuelle, certaines banques accordent aux primo-accédants des prêts bonifiés allant jusqu’à 30 000 €, à des taux de 0 à 3 %, à condition que le montant ne dépasse pas 10 % du prêt principal. Ces prêts sont le plus souvent réservés aux primo-accédants, qu’ils soient éligibles au PTZ ou non, ou sous conditions de réalisation de travaux de rénovation énergétique, ou d’achat d’un bien performant !

« L’objectif de ces prêts à taux bonifiés est pour les banques de se distinguer de la concurrence, souvent forte en régions et de capter des primo-accédants, clients avec lesquels elles vont pouvoir mettre en place une relation de long terme. On voit également de plus en plus de prêts bonifiés, en fonction du DPE du bien, leur permettant aussi de capter des financements pour des biens performants énergétiquement, donc plus liquides ou qui vont le devenir grâce à la réalisation de travaux. A un moment où les banques sont à nouveau en conquête active de clientèle via le crédit immobilier, elles sont chaque mois plus nombreuses à proposer de type de crédit qui permettent de faire baisser significativement le coût total du crédit des emprunteurs qui en bénéficient ! », analyse Sandrine Allonier, porte-parole de Vousfinancer.

Quelques exemples de prêts à taux bonifiés (hors doublement du PTZ) actuellement proposés :

En Bretagne

15 000 € sur 15 ans à 0 % pour les primo-accédants

20 000 € sur 20 ans maximum à 0 % pour les primo-accédants

En Ile-de-France

10 % du montant emprunté plafonné à 30 000 € à 0 % pour l’achat d’un logement neuf ou ancien avec note DPE A, B ou C

En Bourgogne Franche-Comté

10 % du prêt à 0 %, dans la limite de 20 000 € sous conditions de réalisation de travaux

En Rhône-Alpes

10 % du montant du prêt plafonné à 30 000 € à 2,5 % sur 25 ans max pour les primo-accédants

10 % du montant du prêt plafonné à 30 000 € à 2,5 % sur 25 ans max pour une acquisition + travaux avec amélioration énergétique

National

20 000 € à 0% pour les moins de 30 ans

20 000 € à 0 % pour l’achat d’un logement neuf ou ancien avec note DPE A, B ou C

Jusqu’à 50 000 € à des taux inférieurs de 2 % aux taux de crédit (soit environ 1,7 %) pour financer des travaux de rénovation énergétique

Un exemple de crédit financé avec 4 prêts à taux bonifiés

Jeune femme de 28 ans qui achète un appartement neuf à Meaux

Montant de l’opération : 205 000 €

Apport personnel : 5 000 €

Prêt Action Logement : 30 000 € à 1 % sur 25 ans

PTZ : 75 000 € à 0 % sur 25 ans

Prêt aidé numéro 1 (achat bien neuf) : 17 000 € à 0 % sur 25 ans

Prêt aidé numéro 2 car âge < 30 ans : 17 000 € à 0 % sur 25 ans

Prêt complémentaire : 61 000 € à 3,85 % sur 25 ans

Coût total des prêts : 35 000 € pour 200 000 € empruntés au total, au lieu de 112 000 € si elle avait dû emprunter la totalité de la somme, soit 200 000 €, à 3,85 % sur 25 ans. Équivalent au cout total d’un prêt de 200 000 € à 1,30 % sur 25 ans !

L’obtention des différents prêts aidés lui a permis d’économiser 77 000 € sur le coût total du prêt, ce qui équivaut à une baisse du taux de son crédit de 2,55 point. Mais surtout, sans ces prêts aidés, le crédit aurait été refusé en raison du taux d’endettement qui aurait dépassé 35 %.

« Les primo-accédants ignorent parfois qu’au-delà du PTZ, il existe d’autres prêts bonifiés accordés par les banques, des aides des villes ou le prêt Action Logement qui sont un vrai coup de pouce pour accéder à la propriété et faire baisser le coût de leur crédit, un atout à prendre en compte dans le contexte actuel. C’est notre rôle de courtier de leur parler de ces aides qui peuvent faire la différence sur leur dossier… et leur budget ! », conclut Julie Bachet.