Location : Les saisonniers peuvent bénéficier de Visale pour les aider à trouver un logement

Comme ils s’y étaient engagés dans le cadre de la Convention Quinquennale 2023-2027, les Partenaires sociaux ont fait le choix d’élargir les bénéficiaires éligibles au dispositif afin de faciliter leur accès au logement et ainsi de soutenir les entreprises qui peinent à recruter de la main d’œuvre temporaire. Ils réaffirment ainsi leur volonté de mettre en place des solutions efficaces et opérationnelles pour accompagner les actifs et faciliter leur accès au logement privé.

Une couverture contre les impayés locatifs et les dégradations

Depuis le 4 juin 2024, la garantie Visale, est ouverte aux travailleurs saisonniers. Visale couvre tous types de logements : mobil-home, caravanes et les structures de logement fluvial type bateaux ou péniches à l’exception des tentes, cabanes, camping-cars et les logements de tourismes loués via des plateformes type Airbnb ou Abritel.

Concrètement, cette initiative signifie une plus large diversité de logements éligibles pour les travailleurs saisonniers ; la capacité de proposer à des bailleurs d’être couverts contre les impayés locatifs, sur des durées d’occupation réduites, de 1 à 9 mois et une couverture améliorée du risque locatif pour les bailleurs en cas de dégradations du logement pouvant aller jusqu’à l’équivalent de 3 mois de loyer (dont 1 mois au titre des dégradations des meubles).

Déjà 1,3 million de garanties délivrées Visale

Créée en 2016 pour faciliter l’accès au logement des jeunes et des salariés en mobilité professionnelle, Visale, pilotée par l’APAGL, est désormais un service essentiel pour les locataires comme pour l’ensemble des bailleurs du parc privé. Avec plus de 1,3 million de garanties délivrées Visale, dématérialisée et gratuite, a fait la démonstration de son utilité et de son efficacité. Sur la période 2023-2027, elle bénéficiera à 2 millions de ménages supplémentaires.

Une campagne de communication tout au long de l’été

Pour promouvoir la garantie Visale auprès des bailleurs privés et futurs locataires, Action Logement reprend la parole depuis le 25 mai et jusqu’à la fin de l’été sur les radios avec la campagne Visale «Instant de sérénité » sur les grandes stations en France hexagonale (France Inter, France Info, France Bleu, RTL, Europe 1, M Radio, Radio Classique, Nova et TSF Jazz) et des stations ciblées dans les DROM. Un fil rouge tout au long de l’été sera assuré via les radios d’autoroute, pour suivre les départs et retours de vacances.

Au total, ce sont plus de 4 000 spots qui seront diffusés entre fin mai et début septembre. Cette séquence sera complétée d’une campagne digitale renforcée notamment sur les réseaux sociaux.