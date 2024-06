Immobilier Bouches-du-Rhône : Ouvrir sa propre agence immobilière à 28 ans, c’est possible !

Originaire de Berre-l’Étang (13), Manon Ferra, 28 ans, a concrétisé son rêve d’entrepreneuriat en ouvrant sa propre agence sous les couleurs de ERA Immobilier.

Diplômée d’un Bac STMG (sciences et technologies du management et de la gestion) option Gestion et Finance et d’un BTS comptabilité, elle a découvert l’immobilier lors d’un stage. Prise de passion pour ce secteur, elle va consolider ses acquis en suivant un Bachelor Responsable d’Affaires en Immobilier en alternance au sein d’un réseau de franchises immobilières.

Rapidement ses missions vont évoluer et elle va intégrer les différents pôles de l’agence lui donnant ainsi une vision complète des services proposés par l’agence. Son autonomie ainsi que ses qualités relationnelles et de gestion vont la conduire naturellement à ouvrir sa propre agence à Berre-l’Étang, commune qu’elle connaît bien pour y résider depuis ses premiers jours.

Se lancer en franchise : bénéficier d’une méthode éprouvée tout en conservant sa liberté

« Lorsque j’ai commencé dans l’immobilier, j’ai rapidement su que j’avais trouvé ma voie. Je gardais également dans un coin de ma tête l’idée d’avoir, un jour, ma propre agence. Avant cela, je souhaitais découvrir les différentes facettes du métier. Une fois mon projet arrivé à maturité, j’ai rejoint le réseau ERA Immobilier notamment pour les formations proposées et le processus d’accompagnement déployé par le réseau. J’ai également été séduite par la solidarité et les synergies qui existent entre les agences ERA Immobilier. Un réel esprit d’équipe qui permet d’avancer plus vite et plus loin ! », souligne Manon Ferra.

À lire aussi Immobilier Grand-Est : Mon Chasseur Immo déploie son service et recrute

Zoom sur le marché immobilier de Berre-l’Étang

Située à 30 km à l’ouest d’Aix-en-Provence, Berre-l’Étang accueille plus de 13 000 habitants. Bordée par la mer Méditerranée, la commune attire une part croissante d’habitants. Pour accueillir ces nouveaux résidents, la construction d’un écoquartier de 249 habitations sera notamment lancée en 2025. À Berre-l’Étang, le prix au m² avoisine les 3 500 € pour les maisons et 2 500 € pour les appartements.

Le budget moyen pour acquérir une maison sur la commune est de 300 000 € alors qu’il s’élève à 180 000 € pour un appartement. Pour les biens d’exception, situés dans la campagne de Berre- l’Étang, l’enveloppe budgétaire avoisine les 600 000 €.