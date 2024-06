Copropriété : ChouetteCopro lève 500 000 € pour accélérer sur l’IA 

ChouetteCopro boucle une nouvelle levée de fonds 500 000 € et accueille de nouveaux investisseurs dont Jean-Marc Torrollion, past Président de la FNAIM, qui intègre le capital et le board de la startup.

Depuis 8 ans ChouetteCopro, plateforme experte en relation client, propose aux gestionnaires immobiliers un outil collaboratif précieux pour simplifier leur métier au quotidien.

La startup, qui affiche une croissance dynamique de 30% malgré un contexte de marché difficile, vient de boucler avec succès une nouvelle levée de fonds 500 000 €. Outre les investisseurs historiques qui réinvestissent, de nouveaux investisseurs rejoignent le capital, dont des syndics clients de la solution, mais aussi Jérôme Grosse, dirigeant le family office d’un leader français du marché de la construction, et Jean-Marc Torrollion, past Président de la FNAIM et Président d’honneur de Bien’ici. Jean-Marc rejoint également le board de la société.

“Je suis ravi d’intégrer le capital et le board de ChouetteCopro, afin d’impacter positivement la profession de syndic, au moment où ses enjeux n’ont jamais été aussi forts. À la fois conjoncturellement avec la rénovation énergétique, mais aussi structurellement, la relation copropriétaire-syndic devenant un élément clé à l’ère du digital », précise Jean-Marc Torrollion.

L’IA pour faciliter encore le quotidien du gestionnaire de copropriété

Ce tour de financement va permettre à ChouetteCopro d’investir davantage dans son produit en intégrant des briques d’intelligence artificielle, afin de faciliter encore le quotidien du gestionnaire de copropriété. L’objectif de cette levée est également de se diversifier en développant des services à destination des occupants d’immeubles, au profit du marché des syndics indépendants, et cela, en apportant un bouquet au même niveau d’offres que celui des grands acteurs du marché.

“Cette nouvelle accélération va nous permettre d’impacter davantage notre mission qui est d’automatiser le savoir-faire et le faire-savoir du syndic, à travers une innovation d’usage inclusive pour les copropriétaires. Nous sommes ravis d’accueillir à notre capital des figures du marché telles que Jean-Marc Torrollion, et profiter de leur expertise pour notre développement », explique Philippe Joubert, Président et fondateur de ChouetteCopro

À lire aussi Immobilier : Le Groupe EVORIEL entre au capital de Bien'ici

Intégrer l’IA pour augmenter l’impact et l’intérêt grandissant de la solution

ChouetteCopro, qui a atteint la rentabilité depuis l’été 2023, a intégré ChouetteGPT début 2024 pour suggérer au gestionnaire des réponses automatiques aux demandes reçues sur la plateforme, et lui faire gagner encore plus de temps.

La roadmap produit contient un focus sur l’IA avec l’ambition d’intégrer de nouvelles fonctionnalités destinées à renforcer l’efficacité de la plateforme de mise en relation entre les occupants, les syndics et les prestataires techniques d’immeuble.

La qualification et le traitement des demandes courantes étant un sujet particulièrement chronophage, ChouetteCopro entend bien, grâce à l’IA, diviser par 3 le temps passé par les gestionnaires sur ces problématiques, et en particulier sur le traitement des emails, véritable fléau du métier.

Se diversifier sur les services aux occupants

Depuis octobre 2019, une disposition réglementaire permet au syndic de proposer aux copropriétaires une convention de prestation de services non couverts par sa mission. Dans les faits, peu de syndics indépendants en proposent, par manque de temps et de moyens pour développer ces services. ChouetteCopro va ainsi proposer au marché des services clé en main pour le syndic, leur permettant de mieux fidéliser leurs clients copropriétaires.

Pour commencer, ChouetteCopro va lancer dès cet été un service de dépannage d’urgence en 24-7 partout en France.