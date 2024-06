Nomination : Daniel Weizmann, Président du conseil de surveillance d’in’li, et Eric Balci, Président du directoire

In’li renouvelle sa gouvernance et nomme Daniel Weizmann, Président du conseil de surveillance, et Eric Balci, Président du directoire.

In’li, spécialiste du logement intermédiaire en Ile-de-France et filiale du groupe Action Logement, amorce une nouvelle étape de son développement. Pour l’accompagner, son conseil de surveillance, réuni le 12 juin 2024, a désigné comme Président du conseil de surveillance Daniel Weizmann et Eric Balci en tant que Président du directoire.

Daniel Weizmann est Président du MEDEF Ile-de-France depuis 2018

Pendant 19 ans, Président directeur général France de la Société Avantor, le leader mondial de l’équipement de laboratoire de recherche et de contrôle, Daniel Weizmann reste investi dans l’entreprise en tant que Senior Vice-président

Eric Balci : une expérience de 25 ans dans le secteur du logement

Ancien Directeur général de Clésence (filiale du groupe Action logement), Eric Balci bénéficie d’une expérience de 25 ans dans le secteur du logement. Successivement directeur financier de l’UESL et de PROCILIA (Action Logement), il est nommé en 2016 Président du directoire de Picardie Habitat puis Directeur général de Logivam. En 2018 il est nommé Directeur général de Clésence, filiale d’Action Logement issue de la fusion des trois ESH : Maison du CIL, Logivam et Picardie Habitat. Il est également docteur en Sciences de gestion, titulaire d’un DESS contrôle de gestion de l’Université Paris X et d’un Master Comptabilité-Contrôle-Audit du CNAM. Son expertise va permettre de porter et d’accompagner l’évolution d’in’li, conformément à la stratégie du groupe Action Logement qui a décidé d’inscrire sa filiale dans une nouvelle gouvernance permettant d’aboutir à la création d’un groupe au niveau national.

Mieux répondre aux besoins de logements intermédiaires en France

Ce projet de filialisation des in’li (in’li Île-de-France à Puteaux, in’li AURA à Lyon, in’li Sud-Ouest à Toulouse, in’li PACA à Nice et in’li Grand-Est à Strasbourg) est prévu pour le début de l’année 2025. Cette décision s’inscrit pleinement dans le cadre du pacte pour le logement intermédiaire signé, notamment par Action Logement, le 20 mars dernier, destiné à répondre aux besoins de développement de logements intermédiaires en France hexagonale et ultra-marine.