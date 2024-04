Nomination : Laurent Le devient Président du Groupe Aestiam

Laurent Le, 37 ans, diplômé de L’ESSEC Business School, est reconnu pour son expertise financière et son leadership dans le secteur immobilier. Il a débuté sa carrière chez Mazars en 2009 au sein du département immobilier avant de rejoindre BNP Paribas REIM en 2016 en tant que Fund Manager. Il a ensuite évolué vers des postes à responsabilité, avant de devenir Directeur du Fund Management pour les fonds Grand Public.

« Je suis honoré de rejoindre Aestiam et très enthousiaste à l’idée de lancer une nouvelle phase de son développement. Je suis convaincu que nous pouvons offrir à nos associés et partenaires une offre innovante et de premier plan« , précise-t-il.

Un nouveau chapitre pour Aestiam

Cette nomination marque un nouveau chapitre pour Aestiam qui a pour ambition de poursuivre la mise en œuvre de sa stratégie de croissance, laquelle s’accompagnera notamment de la digitalisation des processus et services.