Immobilier & sécheresse : Plus d’1 propriétaire de maison sur 2 prêt à déménager

La sécheresse fait depuis plusieurs années des ravages sur les habitations. 6 Français sur 10 ont déjà constaté des dégâts sur leur logement et, aujourd’hui, plus d’un propriétaire de maison sur deux se dit prêt à déménager.

Alors que le régime des catastrophes naturelles pourrait être réformé dans les prochaines semaines par la commission des finances du Sénat devant la multiplication des événements climatiques, le logement fait partie des premières victimes de ce dérèglement.

La sécheresse fait depuis plusieurs années des ravages sur les habitations. Si les fissures sont les dégâts identifiables, certaines conséquences demeurent invisibles et pourtant dévastatrices. A quelques semaines des fortes chaleurs, HomeServe, spécialiste des réparations et de la performance énergétique de la maison, a interrogé les propriétaires de maison ainsi que les professionnels de son réseau sur ces impacts, et lève le voile sur la face cachée des changements climatiques sur les logements.

Une prise de conscience plus marquée chez les jeunes propriétaires

Alors que les catastrophes climatiques malmènent régulièrement de nombreuses régions françaises, la prise de conscience de l’ensemble des impacts est encore loin d’être gagnée. Encore 60% de la population n’a pas encore conscience de l’ampleur des conséquences des évolutions climatiques sur leurs logements. Une prise de conscience plus marquée chez les jeunes propriétaires : ils sont 7 sur 10 à avoir compris les enjeux quand seulement 26% des plus âgés en ont conscience. (26% pour les plus de 65 ans).

Les Franciliens : les plus inquiets des dangers que représentent les évolutions climatiques

Si le dérèglement climatique touche l’ensemble du territoire, l’étude révèle également que certaines régions se sentent plus concernées. Vivant dans une région très densément peuplée où les catastrophes naturelles peuvent rapidement causer des dégâts très importants, les Franciliens sont les plus inquiets des dangers que représentent les évolutions climatiques pour leur logement (44%). Ils sont suivis par les propriétaires de maison dans la région Sud-Est (42%), plus exposés aux pics de chaleur.

La sécheresse : La plus grande source d’inquiétude pour 6 Français sur 10

En effet, parmi les événements climatiques qui sont venus fragiliser les logements des Français, c’est la sécheresse qui représente la plus grande source d’inquiétude des Français (64%) : 22% des répondants se disent même très inquiets. Les inondations arrivent ensuite en seconde position, source de stress pour 49% des interrogés, suivies ensuite des conséquences du gel (38%). Sans surprise, les sudistes sont les plus angoissés par ce sujet (67% des habitants de la région Sud Ouest se disent inquiets et 72% dans la région Sud-Est).

L’impact de la sécheresse sur les logements se confirme aussi auprès du réseau agréé des 4 000 professionnels HomeServe. 34 % affirment que l’alternance de périodes d’inondation et de sécheresse a fait évoluer la typologie de leurs interventions en plomberie et en électricité chez les particuliers. 66% d’entre eux ont vu augmenter la fréquence des dépannages sur des canalisations enterrées privatives et 14% sur des pannes électriques. En effet, le phénomène de retrait gonflement des sols argileux ainsi que les racines d’arbres qui cherchent à se nourrir en eau entraînent des mouvements de terrain et des fuites sur les canalisations enterrées. Cela modifie la manière de travailler des professionnels (complexité, outils, rallongement du temps et du coût d’intervention). 88% témoignent avoir dû revoir leur fonctionnement pour être en mesure de s’adapter à ces nouveaux enjeux.

Des dégâts invisibles pourtant dévastateurs

La conscience des Français semble gagner du terrain quant aux risques courus par leurs logements, ils sont presque 7 sur 10 (66%) à avoir pleinement conscience que la sécheresse peut endommager leur habitation, qu’il s’agisse de fissures ou encore de rupture des canalisations.

Quant aux sceptiques, la sécheresse a pourtant bel et bien des effets considérables sur de nombreuses habitations. En effet, 61% des propriétaires de maison ont constaté sur leur habitation au moins un dégât pouvant être lié à la sécheresse :

45% ont noté des fissures sur leur façade ou un affaissement de leur maison

34% des canalisations plus régulièrement bouchées

31% des fuites d’eau plus fréquentes

29% des pannes électriques sont dues au mouvement de la maison.

42% des propriétaires concernés rapportent également une fragilisation des équipements extérieurs (par exemple une piscine).

Ici encore, les jeunes propriétaires s’avèrent être particulièrement attentifs lorsqu’il s’agit de leur logement : ils sont 82% à avoir déjà constaté des dégâts sur leur habitation pouvant être liés à la sécheresse, tandis que c’est seulement la moitié des plus de 65 ans.

Pourtant, parmi ces mêmes convaincus, ils sont nombreux à se sentir démunis sans savoir comment agir : en réaction, seulement 19% essayent d’anticiper le problème. Et à la course des solutions, ce sont les jeunes qui sont les plus impliqués (27%). A l’inverse, près d’une personne sur deux (47%) préfère opter pour l’ignorance et s’en occuper seulement en temps voulu… Plus extrême encore, encore 4% des interrogés disent ne pas croire aux risques de la sécheresse sur leur logement !

6 propriétaires de maisons sur 10 prêts à quitter leur logement

Si encore 3 Français sur 10 confessent ne pas être au courant des conséquences de la sécheresse sur leur logement, ils sont pourtant bien plus nombreux à envisager le déménagement en réponse aux évolutions climatiques.

En effet, 6 propriétaires de maisons sur 10 pourraient se résoudre à quitter leur logement. Parmi eux, 33% ne l’envisagent pas encore mais pourraient y songer si cela devient nécessaire, 18% l’envisagent mais avouent que ce serait un grand sacrifice pour eux, tandis qu’ils sont 8% prêts à partir sans hésiter de leur logement si la sécheresse devient une menace trop importante.

1 jeune sur 5 pourrait déménager sans hésiter

Devant l’obligation de mobilité, les plus jeunes font preuve de moins d’hésitation à l’idée de déménager (77%) en raison des conséquences de la sécheresse. C’est même 1 sur 5 d’entre eux qui pourrait déménager sans hésiter, contre 5% de leurs aînés, pour lesquels l’attache à leur maison fait barrière. Une tendance qui se confirme également chez les Franciliens, qui sont nettement plus nombreux à déclarer qu’ils pourraient quitter leur logement si cela devenait nécessaire (71%), devant les habitants du Nord-Est (63%) et du Sud-Est (61%).

Quitte à changer de logement, plus d’un propriétaire de maison sur deux serait même prêt à changer de région pour déménager dans une zone moins exposée (54%). Tout comme pour le logement, les moins de 35 ans (69%) ainsi que les Franciliens (66%) sont nettement plus nombreux à déclarer qu’ils pourraient quitter leur région si cela devenait nécessaire. Ils devancent à nouveau les habitants des régions de l’est : 57% qu’il s’agisse du Nord-Est ou du Sud-Est.

“Depuis plus de 20 ans, HomeServe s’emploie à fournir des solutions d’entretien et de réparation adaptées pour protéger le logement des français et réduire les pertes en eau, tout en continuant d’innover chaque jour face aux changements climatiques. Conscient de notre rôle à jouer dans ces transformations, nous avons décidé de faire de la préservation des ressources en eau et en énergie au sein du foyer le cœur de notre stratégie, dans la droite lignée de notre programme Empreinte 2030, afin de limiter l’impact du logement sur la planète”, conclut Nicolas Mogenot, Directeur HomeServe Assistance.