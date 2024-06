Immobilier : GoFlint lance Flint.E, le 1er moteur de recherche en langage naturel

Flint.E permet aux utilisateurs de poser des questions et de formuler des requêtes en langage naturel, rendant la recherche de biens immobiliers plus simple, intuitive et efficace.

GoFlint lance Flint.E, le premier moteur de recherche immobilière en langage naturel, utilisant l’intelligence artificielle avancée d’OpenAI. Grâce à Flint.E, GoFlint estime ainsi que les Français passeront environ 30 % de temps en moins à chercher un bien immobilier tout en obtenant des résultats plus conformes à leurs attentes.

Transformer l’expérience de la recherche immobilière

Flint.E, basé sur la technologie Chat GPT, marque une avancée significative dans l’interaction des utilisateurs avec les plateformes de recherche immobilière.

Après une année de Recherche et Développement et une première expérimentation réussie en Loire-Atlantique, Flint.E est maintenant disponible à l’échelle nationale. Cette innovation permet aux utilisateurs de poser des questions et de formuler des requêtes en langage naturel, rendant la recherche de biens immobiliers plus simple, intuitive et efficace.

Flint.E : A quoi s’attendre ?

Une recherche en langage naturel écrit ou vocal : Grâce à la commande vocale, les utilisateurs peuvent entrer des requêtes comme « Je cherche un appartement avec trois chambres et un balcon à Paris » et obtenir des résultats précis et pertinents.

Une interface intuitive : Une interface utilisateur conviviale qui facilite la navigation et la recherche de biens.

Une réponse rapide et précise : Flint.E analyse les annonces et traite les demandes avec une puissance inégalée.

Une protection des données : Flint.E ne collecte ni les coordonnées ni l’identité des utilisateurs, garantissant une utilisation en toute sécurité.

Une technologie innovante au service des particuliers

Ces dernières années, l’Intelligence Artificielle s’est considérablement développée en devenant plus accessible, permettant ainsi de transformer de nombreux secteurs, dont celui de l’immobilier. GoFlint entend tirer le meilleur parti de ces avancées en offrant la possibilité aux particuliers d’utiliser Flint.E pour leurs recherches immobilières.

« Nous sommes ravis de lancer Flint.E, une technologie qui change la donne pour tous ceux qui cherchent un nouveau logement ou un investissement immobilier, déclare Mihai Gavriloiu, co-fondateur et co-CEO de GoFlint. Après le lancement de la recherche par temps de trajet en 2021 puis par performance énergétique en 2022, nous offrons désormais à nos utilisateurs une expérience de recherche plus humaine et plus fluide, en utilisant et en adaptant à nos besoins les outils d’OpenAI. Flint.E est le premier jalon vers une recherche et une information immobilières sur-mesure pour chacun de nous. »

Flint.E, ayant conclu ses tests entre octobre 2023 et mai 2024, va continuer d’apprendre et de s’améliorer grâce aux retours des utilisateurs. Cette nouvelle phase cruciale permettra d’affiner l’outil et garantir qu’il réponde au plus près aux besoins variés des personnes en recherche immobilière.