Immobilier Paris : Mon Chasseur Immo lance un service dédié aux biens de prestige

Mon Chasseur Immo ouvre son service prestige à Paris, secteur sur lequel l’immobilier haut de gamme reste dynamique et les clients sont en quête d’exigence et de réactivité.

Depuis plus de 12 ans, Mon Chasseur Immo accompagne les acquéreurs dans leur recherche de biens immobiliers. Après avoir accompagné plus de 10 000 projets sur le marché immobilier traditionnel, l’entreprise enrichit son offre en développant un service et des équipes dédiés aux biens de prestige. Ce nouveau service, disponible dans un premier temps seulement sur Paris, vise à accompagner une clientèle toujours plus exigeante dans sa recherche de biens d’exception, sur un marché qui se complexifie.

« Le marché de l’immobilier haut de gamme se comporte différemment du marché immobilier classique. La baisse des prix, déjà marquée sur les autres biens, ne semble pas concerner les biens de prestige. Pour preuve, les biens les plus prestigieux sans travaux continuent de se vendre au prix. Pour cette catégorie de logements bien spécifiques et la clientèle qui lui correspond, nous avons donc créé un service dédié », indique Frédéric Bourelly, CEO de Mon Chasseur Immo.

Un marché qui reste résilient

Alors que 2023 a fortement impacté le marché immobilier traditionnel, le segment de l’immobilier haut de gamme en France se distingue nettement. En France, hors Paris, un bien luxueux est défini par un prix supérieur à 1 million d’euros ou un prix au m² dépassant de 10% les prix les plus élevés du département. À Paris, il est caractérisé par un prix supérieur à 1,7 million d’euros, correspondant à 5% des transactions les plus élevées de 2021 à 2023, ou un prix au m² excédant de 5% les prix les plus élevés sur la même période.

En 2023, le secteur du luxe enregistre une hausse de 1,7% sur un an, par rapport à une baisse de 2,5% pour l’immobilier traditionnel. Cette tendance haussière s’observe sur l’ensemble du territoire, notamment dans la capitale, et dans les lieux de villégiature prisés par la clientèle haut de gamme.

Les transactions de biens de prestige, supérieurs à 1,2 million d’euros, ont augmenté de 2,3% pour les maisons et de 1,1% pour les appartements.

À Paris, le marché de l’immobilier haut de gamme reste dynamique. Alors que les prix des biens classiques ont baissé de 12% en deux ans, les appartements de luxe ont vu leurs prix augmenter de 2,2%. La Côte d’Azur, la côte Atlantique, la Normandie et la Provence, lieux prisés notamment pour les résidences secondaires, affichent toutes des hausses de prix pour les biens d’exception. En particulier, la Provence enregistre une augmentation de 7,2% sur un an.

À lire aussi Immobilier : Guy Hoquet renouvelle son engagement pour la reconversion des joueurs et joueuses de rugby

Un service dédié pour répondre à une demande grandissante

Sur l’ensemble de ces marchés, les biens immobiliers disponibles se font rares, et nécessitent une réactivité accrue sur les biens mis à la vente. C’est dans cette optique que Mon Chasseur Immo ouvre un service dédié pour cette clientèle.

Celle-ci répond à différents critères bien spécifiques : souvent capable d’acheter sans emprunt immobilier, elle n’est pas impactée par la hausse des taux de crédit. Internationale (30% de clientèle étrangère) et active (70% sont cadres, professions libérales, professions intellectuelles), elle est souvent déjà propriétaire d’une résidence principale (83%) et 61% sont déjà propriétaires de 2 à 5 biens immobiliers.

« Nous conservons les savoir-faire qui ont fait notre réputation, à savoir une recherche des biens sur l’ensemble du marché, permettant de gagner un temps précieux (en moyenne un temps de recherche divisé par 10) et le suivi total de l’acte d’achat », ajoute-t-il. D’abord mis en place sur la région parisienne, le service sera, par la suite, étendu aux principales grandes villes et lieux de villégiature où il existe un marché immobilier haut de gamme porteur.

Sur la région parisienne, ce sont ainsi 7 collaborateurs qui sont chargés de dénicher les plus beaux biens pour cette clientèle exigeante et développer les partenariats avec les acteurs du marché. « Cette équipe sera agrandie au fur et à mesure du développement dans les autres régions cibles », conclut-il.

À lire aussi Immobilier Ivry-sur-Seine : Vincent Targat ouvre une agence ERA

5% de baisse de prix pour un client qui cherchait à Paris

Récemment, Mon Chasseur Immo recherchait, à Paris, pour l’un de ses clients, un appartement de minimum 130 m² avec 3 chambres et un bureau, un extérieur de 60m² minimum, en dernier étage et à proximité d’une station de métro. Pour cette recherche le budget atteignait 5 M€.

En 4 mois, le chasseur immobilier en charge de cette mission a trouvé un penthouse de 180m² profitant d’une terrasse de plain-pied de 220 m², avec vue panoramique, situé au dernier étage d’un immeuble moderne. Il comprend une entrée, une cuisine adossée à une buanderie, un vaste séjour-salle à manger de 70m² donnant sur la terrasse, trois chambres, dont une suite parentale avec une salle de bain et toilette, un bureau, une salle de douche. Affiché 4 M€, le chasseur l’a négocié pour son client 3,8 M€, soit une baisse de 5% du prix.