Immobilier île Maurice: Marina Bay – Boutique Résidences, une vague bohême chic déferle sur la côte ouest de Maurice

2Futures, Leader de la promotion immobilière de luxe à Maurice, annonce le coup d’envoi des travaux de construction de son nouveau projet résidentiel luxueux, Marina Bay – Boutique Residences, situé à Rivière-Noire. Conçu dans un style boho chic, les appartements sont disponibles entre 350 000 USD et 650 000 USD et à partir de 920 000 USD, pour les penthouses.

Marina Bay – Boutique Residences by 2Futures se positionne comme une adresse de choix pour ceux qui recherchent le luxe et le confort, en bord de mer.

Style chic et contemporain

Les Résidences Marina Bay Boutique Residences proposent une synergie équilibrée entre technologie de pointe grâce à des équipements ultramodernes, raffinement et un style bohème chic et contemporain, avec pour objectif principal le bien-être de ses résidents.

Les 31 résidences, dispersées dans de petits immeubles de faible hauteur, offrent des unités spacieuses allant d’une à quatre chambres. Les penthouses bénéficient d’un accès privé et peuvent être équipés d’une piscine privée tandis que les rez-de-chaussée jouissent de terrasses privatives et de petits jardins.

L’emplacement de Marina Bay – Boutique Residences en fait une opportunité rare et exceptionnelle de vivre au bord de la mer, à proximité des commodités essentielles de la vie quotidienne. Les résidents auront accès à une variété de magasins, de supermarchés, et de restaurants accessibles à pied.

Les caractéristiques de Marina Bay – Boutique Residences comprennent une sécurité 24/7, une piscine commune de 25 mètres de long, un kiosque de plage et une société de gestion locative. De plus, les résidents auront la possibilité de personnaliser leur maison avec des fonctionnalités domotiques pour un confort optimal.

À lire aussi Chine : Le gouvernement adopte des mesures pour relancer le secteur immobilier

Un permis de résidence à partir de 375 000 dollars

Pour ceux qui recherchent un projet immobilier unique en bord de mer, il reste trois appartements d’une chambre à partir de 328 196 euros (taux du jour) (350 000 USD), un appartement de trois chambres à 609 508 euros (650 000 USD et quatre penthouses à partir de 862 688 euros (920 000 USD).

En ce qui concerne les retours sur investissements, ils varient en fonction du type de bien. Les appartements de 2 et 3 chambres offrent des rendements estimés entre 3,6% et 4,9%. Pour les penthouses de 2 à 3 chambres, les retours oscillent entre 4,7% et 4,8%.

2Futures offre de nombreuses garanties aux investisseurs locaux et étrangers de l’Île Maurice. Le promoteur garantit pour chaque programme la réalisation de la construction et accompagne les acheteurs dans les différentes procédures administratives et fiscales liées à l’achat.

À l’achat d’un bien dans le cadre d’un programme immobilier à l’Ile Maurice, les investisseurs étrangers sont éligibles à un permis de résidence à partir d’un investissement minimum de 375 000 $. De plus, en investissant dans une propriété à l’île Maurice, le propriétaire bénéficie d’une fiscalité attrayante notamment de 15% d’impôt sur le revenu, de 15% d’impôt sur les revenus locatif, pas d’impôt sur les dividendes et les plus-values et pas de taxe d’habitation ni de taxe foncière

Fondée en 2007, 2Futures est aussi l’un des plus anciens promoteurs immobiliers, depuis maintenant plus de 15 ans. L’agence a livré une large gamme de développements commerciaux et résidentiels de prestige à des centaines de clients de différent pays. La clientèle de 2Futures est mauricienne et étrangère, provenant d’une quinzaine de pays différents.

En tant que leader de la promotion immobilier de prestige, 2Futures développe des résidences en bord de mer ou à proximité, confortables et sécurisées. Pionnier du développement immobilier à Grand Baie, 2Futures a su attirer un grand nombre d’investisseurs locaux et internationaux.