Conseils pour rénover sa salle de bain

Votre salle de bain a-t-elle besoin d’une cure de jouvence ? Il faut respecter certaines étapes et suivre certaines règles pour la rendre plus fonctionnelle et la moderniser. Les travaux à entreprendre dépendent des modifications que vous souhaitez apporter, mais d’une manière générale, il faut penser à l’étanchéité, au choix des matériaux et à l’éclairage. Explications !

Prévenir et traiter l’humidité

La salle de bain est la pièce de la maison la plus sujette à l’humidité, qui favorise la formation de moisissures et de champignons. Il faut donc prévoir un traitement définitif de l’humidité dans le cadre de la rénovation de la pièce. En cela, il vaut mieux faire appel à un professionnel qui saura assainir l’espace du sol au plafond grâce à l’installation d’un système d’aération performant comme la ventilation mécanique contrôlée (VMC) ou l’assèchement du mur par injection d’hydrofuge. Ces solutions permettent de renouveler l’air et d’éliminer l’excès d’humidité avec efficacité.

En plus de causer des problèmes de santé, l’humidité excessive dans la salle de bains peut endommager les matériaux, dont le bois, le plâtre et certains types de peintures et de revêtements. Elle entraîne la dégradation des joints de carrelage, qui peuvent ensuite causer des infiltrations d’eau. De plus, les équipements comme le robinet, le receveur de douche et la baignoire risquent de se corroder et de se détériorer prématurément.

Pour renforcer la protection de la salle de bain contre l’humidité et la condensation, il est conseillé de l’aérer au quotidien en ouvrant les fenêtres après chaque douche. Cette bonne habitude permet d’évacuer la vapeur d’eau et de réduire l’humidité ambiante. En outre, il est préférable de ne pas faire sécher le linge dans la salle de bain pour ne pas augmenter le taux d’humidité dans la pièce. Si vous n’avez pas d’autre choix, assurez-vous d’aérer correctement et de ne pas surcharger l’espace.

La prévention de l’humidité passe également par des vérifications régulières. En d’autres termes, il faut inspecter les équipements comme les joints de carrelage et le receveur de douche aussi souvent que possible. Ils doivent être réparés ou remplacés rapidement s’ils sont endommagés pour éviter les infiltrations d’eau. De même, votre robinetterie doit rester en parfait état. Une fuite, même minime, peut créer des problèmes d’humidité sur le long terme. Toutes ces précautions vous aideront à maintenir un environnement sain et fonctionnel pendant les années qui suivent la rénovation.

Conseils pour rénover les WC

Si vous envisagez de rénover vos toilettes, il est recommandé de penser à délimiter l’espace. Vous pouvez notamment privilégier des teintes et des motifs différents pour créer une séparation visuelle entre les zones de la salle de bains. Par exemple, une peinture à part ou un carrelage mural différent marquera la distinction entre l’espace bain et l’espace WC. En plus, cette approche améliorera l’esthétique de la pièce si vous faites le bon choix.

Pour optimiser l’espace dans votre salle de bain avec WC intégrés, vous pouvez installer des meubles de rangement suspendus. Vous libérerez ainsi de l’espace au sol. Il est aussi possible d’utiliser des étagères et des paniers pour organiser vos affaires de manière pratique et accessible. Trouver des solutions de rangement adéquates permet de maximiser l’utilisation de l’espace disponible tout en maintenant la pièce ordonnée.

La rénovation des WC implique souvent le remplacement de la cuvette des toilettes. Si c’est le cas pour vous, il est essentiel de choisir un modèle design et durable. Si la cuvette à poser constitue un choix abordable, la cuvette de WC suspendue est plus moderne et plus épurée avec son aspect monobloc. C’est également le cas de la cuvette de toilette japonaise qui, en plus d’être minimaliste et au goût du jour, se dote de fonctionnalités avancées telles qu’un jet d’eau réglable pour se nettoyer les parties intimes. Elle permet donc de se passer du papier toilette, dont l’utilisation abusive cause souvent un problème de WC bouchés.

D’ailleurs, en cas d’obstruction des canalisations, appelez vite un plombier pour un débouchage toilette pour régler le problème. Il faut réagir rapidement pour prévenir des dommages supplémentaires. Un bouchon non traité à temps peut entraîner des dégâts importants comme le refoulement et la persistance des mauvaises odeurs. Les réparations risquent alors de coûter très cher, sans parler du manque de confort.

Choisir des matériaux et revêtements adaptés

Il faut bien choisir les matériaux et les revêtements pour préserver l’esthétique et la durabilité de votre salle de bain. Pour habiller le sol, le carrelage demeure la meilleure option puisqu’il résiste parfaitement à l’humidité. De plus, il est disponible en une large variété de couleurs et de motifs pour répondre à tous les goûts en matière de style de décoration. Le carrelage est aussi facile à entretenir.

Pour le revêtement mural, il existe sur le marché des peintures spécialement conçues pour les salles de bains. Elles résistent à l’humidité et sont lavables. Les panneaux muraux en PVC ou en composite peuvent également être une bonne alternative parce qu’ils ne craignent pas l’eau et la vapeur. Puis, ils sont très faciles à nettoyer. Une autre option intéressante est de choisir une faïence murale pour salle de bain. Vous l’aurez compris, le plus important est de sélectionner des matériaux qui allient esthétique, résistance à l’humidité et facilité d’entretien.

Optimiser l’éclairage et la luminosité

L’éclairage est particulièrement important dans la salle de bain. Il améliore le confort visuel et contribue à éviter les accidents causés par le manque de visibilité. Si possible, posez des fenêtres ou agrandissez celles existantes pour faire entrer un maximum de lumière naturelle pendant la journée. Les rayons de soleil aident à protéger la pièce contre l’humidité et augmentent sa luminosité.

En complément de la lumière naturelle, il est crucial de choisir des luminaires adaptés. Ils illumineront l’espace le matin et le soir, voire en journée si nécessaire. Pour un éclairage uniforme et efficace, optez pour des appliques murales et des spots encastrés LED. Installer des lumières autour du miroir permet aussi d’avoir un bon éclairage pour les séances de maquillage ou de rasage.

En parlant de miroir, vous pouvez en installer dans des zones bien pensées de la salle de bain. En effet, les miroirs créent l’impression d’une pièce plus grande et améliorent encore plus la luminosité en reflétant la lumière. Choisissez donc des modèles de grande taille et placez-les stratégiquement pour obtenir un meilleur résultat.