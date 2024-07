Nominations : BNP Paribas Real Estate Investment Management annonce de nouvelles nominations en Europe

BNP Paribas Real Estate Investment Management (BNP Paribas REIM) annonce trois nouvelles nominations effectives depuis le 1er juillet 2024 : Vincenzo Nocerino comme Global Chief Investment Officer, Laurence Weydert comme Global Head of Asset Management, Swati Srivastava comme Country Head UK.

Ces nominations contribuent au renforcement de l’organisation européenne de la société de gestion.

Portrait de Vincenzo Nocerino

Vincenzo Nocerino devient Global CIO, tout en conservant son rôle de CEO de BNP Paribas REIM Italie et de membre de l’Executive Board de BNP Paribas REIM. Il aura pour mission d’accompagner la croissance de l’ensemble de la ligne de métier, toutes classes d’actifs, secteurs géographiques et profils de risque confondus. Vincenzo connaît bien BNP Paribas REIM qu’il a rejoint en 2020.

Il était précédemment Head of Transactions chez UBS Real Estate & Private Markets, où il coordonnait la recherche et la réalisation de transactions immobilières pour les fonds sous gestion et les comptes séparés (Separate Accounts), tout en soutenant les activités de développement et de collecte de fonds de l’entreprise.

Vincenzo Nocerino a obtenu un diplôme en gestion d’entreprise à l’Université de Bocconi à Milan.

À lire aussi Nomination : Audrey Camus est nommée Directrice Générale de la Foncière d'Icade et membre du Comité Exécutif du Groupe

Portrait de Laurence Weydert

Laurence Weydert devient Global Head of Asset Management de BNP Paribas REIM, un nouveau poste spécialement créé pour aligner l’organisation à l’importance croissante d’une gestion active des portefeuilles, de façon cohérente en Europe. Laurence reportera à Vincenzo Nocerino dans cette fonction. Elle garde en parallèle ses fonctions de Head of Asset Management France & Belux, dont elle a la charge depuis janvier 2022.

Laurence bénéficie de 25 ans d’expérience dans l’Audit, le Conseil, l’Investissement et l’Asset Management. Elle a notamment passé plus de dix ans au sein du Groupe Klépierre, où elle a été Directrice des Opérations pour la Suède et le Danemark pendant 5 ans et a dirigé successivement pendant 6 ans les activités de Gestion des Investissements et d’Asset Management, couvrant notamment la France et la Belgique.

Laurence Weydert a une formation d’ingénieure. Elle est diplômée de l’ESTP et titulaire d’un DESCF.

À lire aussi Nomination : Julie de Roujoux nommée présidente du Groupe immobilier ALSEI

Portrait de Swati Srivastava

Swati Srivastava devient Country Head UK de BNP Paribas REIM. Elle poursuivra le développement de l’activité de BNP Paribas REIM outre-Manche. Sa nomination souligne l’importance stratégique de l’activité au Royaume-Uni pour la ligne de métier. Elle reste en parallèle Directrice de l’équipe Institutional Sales & Investors Relations pour le Royaume-Uni, l’Irlande, les Pays-Bas, l’Europe du Nord et les clients institutionnels, un poste qu’elle occupe depuis novembre 2022.

Swati apporte plus de 21 ans d’expérience en matière de clients institutionnels, de stratégie et de levée de capitaux dans le FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange), ainsi que dans le milieu entrepreneurial. Précédemment, elle a travaillé chez Frogmore, Aviva Investors, Fitch Ratings et Lloyds TSB. Elle a également fait partie du programme de recherche associée à l’INSEAD Fontainebleau, où elle a publié des recherches sur la stratégie d’entreprise et la transformation des marques.

Elle a obtenu l’Investment Management Certificate (IMC), est titulaire d’un MBA et d’un diplôme en physique.

« Je suis ravi d’annoncer les nominations de Vincenzo, Laurence et Swati. Ils font partie des nombreux talents qui font avancer la société de gestion au quotidien et qui imprimeront, sans nul doute, leur marque à l’industrie immobilière au sens large dans les années qui viennent. Ces nominations, de trois nationalités différentes, illustrent une nouvelle fois notre stratégie de promotion interne chaque fois que c’est pertinent » commente Jean-Maxime Jouis, Global Head de la ligne de métier Investment Management de BNP Paribas Real Estate et Président du Directoire de BNP Paribas REIM France.