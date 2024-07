Immobilier Gironde : Le Groupe Verrecchia inaugure la résidence Novecento au Bouscat

Une nouvelle résidence voit le jour en Gironde, plus précisément à Le Bouscat. Il s’agit de la résidence Novecento, une résidence unique en pierre de taille massive comprenant 18 logements, dont 13 collectifs sur deux étages avec un attique intégré, et 5 maisons individuelles.

Le Groupe Verrecchia poursuit son implantation en Gironde avec l’inauguration de Novecento, une résidence inédite regroupant des logements façonnés en pierre de taille massive. Située à deux pas du centre-ville, cette réalisation continue d’illustrer les engagements du spécialiste de la pierre de taille en faveur d’un patrimoine urbain bas carbone et soucieux de l’environnement.

Un hommage à la tradition de la Nouvelle-Aquitaine

Favorisant l’intimité et le confort dans un écrin végétal, le programme comporte 18 logements, dont un ensemble de 13 logements collectifs organisés sur 2 étages, et un dernier étage retroussé, en attique rendant l’ensemble léger et intégré à son environnement. Pour compléter cet ensemble, 5 maisons individuelles reprennent l’esprit des échoppes traditionnelles. En effet, les logements se distinguent par un design typique de la région.

Avec leurs toits de tuiles en pente et leurs murs en pierre massive porteuse, ces maisons deviennent ainsi de véritables oasis urbaines. Avec une élégance et une finesse qui la rendent très recherchée, tant par les amoureux de l’histoire que par ceux qui cherchent à s’installer dans un espace unique, cette résidence intègre parfaitement les codes architecturaux locaux avec des ouvertures de plain-pied et un habitat avec de la profondeur.

“Ce site s’inscrit dans le prolongement du tissu urbain bordelais, avec une prédominance de façades en pierre. Les codes architecturaux reprennent les caractéristiques régionales, tout en apportant une expression contemporaine. L’organisation des logements est ambitieuse, en mixant habitat collectif et individuel, toiture traditionnelle en tuile et toit-terrasse, cheminements paysagers.”

Olivier Laurent, Architecte

Un engagement patrimonial, moderne pour une économie circulaire et une empreinte carbone réduite

Avec cette construction, Verrecchia réaffirme son engagement envers la qualité et la durabilité en utilisant la pierre de taille, matériau noble et intemporel. La pierre de taille massive est extraite localement, dans des carrières en Nouvelle-Aquitaine (pierre de Sireuil). Cette démarche d’économie circulaire permet de réduire considérablement l’impact environnemental lié au transport des matériaux.

Matériau biosourcé et géosourcé, la pierre de taille offre une isolation thermique naturelle remarquable. Cette propriété permet de réduire considérablement les besoins énergétiques en chauffage et climatisation. En effet, la pierre régule naturellement les variations de température, contribuant ainsi à un environnement intérieur confortable et économe en énergie.

De plus, la pierre de taille est recyclable et peut être réutilisée dans de nouveaux projets de construction, réduisant ainsi les déchets de chantier. Le Groupe Verrecchia met en avant des pratiques respectueuses de l’environnement, soulignant l’importance de matériaux durables et de circuits courts.

À lire aussi Immobilier La Rochelle : Calypso, un nouveau projet mixte au cœur du quartier Beauregard

Un ancrage durable du Groupe en Gironde

Cette nouvelle réalisation marque une étape importante dans le déploiement du Groupe Verrecchia en France, et notamment en région Nouvelle-Aquitaine. En effet, Verrecchia a également été sélectionné avec Quartus pour développer l’habitat et revitaliser 150 logements de la ZAC Cœur(s) de Gradignan.

Des implantations qui s’inscrivent dans l’ambition de Verrecchia de proposer des logements haut-de-gamme, innovants et de qualité, répondant aux besoins croissants de la population dans cette région dynamique.

« Nous sommes fiers de créer des espaces de vie ou l’art de la matérialité se conjugue avec une attention à chaque détail. Avec Novecento, nous proposons à nos résidents un cadre de vie élégant, confortable et durable, respectueux de l’urbanisme local.” , déclaire Marc Verrecchia, Président du Groupe Verrecchia.