Grâce à l’attractivité de la région Centre-Val de Loire, entre qualité de vie et prix de l’immobilier parmi les plus accessibles du pays, la demande pour les logements anciens reste continue, tant en transaction qu’en location. Cette accalmie du marché immobilier se concrétise principalement par des prix qui se stabilisent au 1er semestre 2024. Cependant, à y regarder de plus près, on note des disparités en fonction de la typologie de villes.

Légère diminution des ventes et augmentation des prix

Au cours des 6 derniers mois, le marché immobilier de la transaction dans le région Centre-Val de Loire montre une certaine stabilité des prix de vente. Ainsi, en moyenne, les prix/m² affichés ont évolué de +1,9% par rapport à l’année précédente, restant sous la barre des 2 000 €/m2 pour l’ensemble de la région. Cette tendance est soutenue par une demande également stable et une offre relativement limitée de biens anciens, à +4,2% (versus +7,2% pour l’ensemble du territoire).

Dans le même temps, les volumes de transactions ont légèrement diminué, principalement en raison de la hausse des taux d’intérêt, qui a conduit certains acheteurs potentiels à retarder ou à suspendre leur projet d’achat.

En revanche, les villes les plus importantes du Centre-Val de Loire se sont distinguées avec un nombre de mises sur le marché affichant des progressions à 2 chiffres avec des prix moyens par mètre carré toujours plus élevés que la moyenne de la région.

« L’attractivité de la région Centre-Val de Loire est renforcée par la stabilité et l’accessibilité des prix qui captent l’intérêt des acheteurs comme des locataires. Cependant, les difficultés actuelles, notamment concernant l’accès au financement pour les acquéreurs pourrait déséquilibrer ce marché, nécessitant une surveillance accrue et soulignant l’importance d’une gestion experte par les professionnels de l’immobilier. », analyse Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet l’Immobilier.

À Tours, on observe une légère augmentation des prix des logements anciens dans un contexte de nette progression de l’offre à +13,3% en 1 an. Le prix moyen au mètre carré s’établit ainsi actuellement autour de 3 300 €, soit un frémissement de +1,4% en 1 an. À Orléans, le nombre de biens mis sur le marché est aussi en forte hausse, à +10,4% au 1er semestre 2024 et cette évolution n’impacte pas non plus la valeur avec des prix/m² qui s’approchent des 3 000 €/m². Ces augmentations, malgré une offre abondante, s’expliquent notamment par l’attractivité des deux villes, pour leur accessibilité (notamment depuis Paris), leur qualité de vie et leurs nombreuses infrastructures.

Marché locatif stable

Le marché locatif dans la région Centre-Val de Loire est également resté relativement stable en termes de mises sur le marché, soutenu par une demande continue notamment dans les principales villes.

Dans le même temps, les loyers ont augmenté en moyenne de +3,5% au cours des six derniers mois, pour atteindre 626 €/mois charges comprises. Là encore, on remarque des disparités entre grandes et petites villes, en particulier sur la surface moyenne accessible en fonction du loyer : à loyer moyen quasi-équivalent, les locataires peuvent espérer 55m² au global sur la région, mais seulement 41m² à Tours et 45m² à Orléans.

Les professionnels : une aide précieuse sur un marché complexe

« L’enjeu majeur pour les professionnels de l’immobilier consiste donc à s’adapter aux conditions de marché et à suivre les spécificités locales. Il devient crucial d’apporter une attention encore plus forte à l’évaluation des biens et des valeurs locatives, ainsi qu’à la qualité du conseil dans son ensemble, pour sécuriser vendeurs et acheteurs dans un contexte économique, social et politique particulièrement mouvant« , conclut Stéphane Fritz.

Bonne nouvelle : 9 vendeurs sur 10 ont l’intention de confier la vente de leur bien à un intermédiaire selon la récente étude Yougov pour Guy Hoquet l’Immobilier. Autant d’occasions de confirmer la place centrale des professionnels sur le marché !

MÉTHODOLOGIE DE L’OBSERVATOIRE GH Périmètre étudié́ : annonces de biens dans l’ancien (appartements et maisons) publiées entre le 25/12/2022 et le 24/06/2024

Source : données Yanport retraitées (Transaction : suppression des biens pour lesquels ne sont pas mentionnés de prix et/ou de surface et des annonces concernant des programmes neufs, des viagers, des ventes aux enchères ou présentant des erreurs de saisie … Location : suppression des biens pour lesquels ne sont pas mentionnés de prix et/ou de surface, des annonces concernant des locations saisonnières, de courte durée, les colocations, présentant des erreurs de saisie … )

Portails immobiliers étudiés : SeLoger, Leboncoin, PAP, Bien’ici, MeilleursAgents, AVendre ALouer, Logic-immo, Belles Demeures, Propriétés Le Figaro, Lux- Résidence, Paru Vendu, Figaro Immo, Immonot, Surface privée, Ouestfrance- immo

Calculs et analyses : réalisés par la société GUY HOQUET L’IMMOBILIER