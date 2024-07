Stéphane Imowicz, président d’IKORY analyse les chiffres du 1er semestre 2024 relatifs aux investissements réalisés par les institutionnels et family office sur la vente en bloc d’actifs résidentiels à la fois classiques et géré.

Au 1er semestre 2024, le montant global des investissements résidentiels en France, tel que défini par ImmoStat, est de 1,6 milliard d’euros, soit une hausse de 12 % par rapport au 1er semestre 2023. Le 2ème trimestre 2024 s’inscrit en baisse de 4 % par rapport au 2ème trimestre 2023 en atteignant 806 millions d’euros.

Plus 30 % de hausse sur les actifs résidentiels classiques et intermédiaires

Les actifs résidentiels classiques et intermédiaires ont totalisé 1,3 milliard d’euros au 1er semestre 2024, soit une hausse de 30 % par rapport au 1er semestre 2023. Le 2ème trimestre 2024 s’inscrit en hausse de 1 % par rapport au 2ème trimestre 2023 en atteignant 601 millions d’euros.

Enfin, les actifs résidentiels gérés ont totalisé 312 millions d’euros au 1er semestre 2024, soit une baisse de 29 % par rapport au 1er semestre 2023. Le 2ème trimestre 2024 s’inscrit en baisse de 17 % par rapport au 2ème trimestre 2023 en atteignant 205 millions d’euros.

Retour de l’investissement immobilier classique

« Alors que l’année 2023 avait montré la solidité de l’immobilier résidentiel géré, les chiffres du 1er semestre montrent un retour marqué de l’investissement classique. Ce phénomène est la marque de l’atterrissage progressif des prix qui devrait permettre au marché de retrouver son équilibre entre l’offre et la demande à court terme », déclare Stéphane Imowicz, président d’IKORY.

Évolution des montants investis par trimestres dans l’immobilier résidentiel en France sur ces dernières années

*Groupement d’Intérêt Economique, ImmoStat œuvre depuis plus de 20 ans pour renforcer la transparence et la lisibilité du marché de l’immobilier d’entreprise. Récemment, il s’est associé à d’autres partenaires spécialisés sur le marché résidentiel, dont Ikory, afin d’élargir son champ d’action aux montants investis dans le résidentiel par les institutionnels et family office en France